Más allá de 'I Will Always Love You'

'I Will Always Love You'

Es, sin duda, la canción por excelencia de la película y, probablemente, la responsable principal de que su banda sonora sea la más vendida de todos los tiempos. Compuesta por Dolly Parton en 1973, Whitney Houston la puso voz en 1992 para la producción cinematográfica convirtiéndose en el sencillo más vendido por una mujer en la historia de la música. Su letra nunca pasa de moda y son pocos, por no decir ninguno, los que no la han escuchado en alguna ocasión. Durante 14 semanas ocupó el número uno del Billboard Hot 100 y, tras la muerte de la artista, en 2012, el sencillo regresó a las listas de éxitos. 'I Will Always Love You' siempre será un referente de las canciones de amor.