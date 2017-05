Los aprendices tocaron con el maestro

El cantante argentino puso la voz y los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Valladolid el sonido en un encuentro que Coti tuvo con ellos, en el centro musical horas antes de presentar su último trabajo, 'Cercanías y confidencias', en el LAVA.

Fotos Así fue la visita de Coti a la Escuela Municipal de Música de Valladolid

La escuela recibió al cantante con una pequeña actuación en la que una de sus alumnas cantó 'Tengo una mala noticia' al ritmo de un compañero que tocó el piano. Ello dio pasó a un coloquio en la sala 25 donde el público, que llenó el aula, y los alumnos, en su papel de músicos, esperaban al compositor argentino para tocar la canción 'Días', de su último trabajo, y dos de sus temas más conocidos y mediáticos, 'Antes que ver el sol' y 'Color esperanza'. De esta última, hace unos años Coti donó sus derechos a la Asociación Española Contra el Cáncer, un hecho del cual se siente «orgulloso de poder colaborar con lo que yo se hacer», según aseguró esta mañana en el coloquio previo al pequeño concierto.

Un niño muestra un cartel a Coti durante el concierto. / Rodrigo Ucero

Durante la charla Coti habló sobre sus inicios con la música cuando «jugaba en casa con cualquier instrumento de percusión que encontrase»; sobre sus métodos para crear canciones, «donde me encuentro más cómodo es trabajando a raíz de la letra, a la que luego pongo música»; y sobre su nueva gira, «que empezamos como una prueba y una aventura, en la que además de cantar, cuento las historias que me han llevado a escribir cada letra». También se atrevió a dar algún consejo a los alumnos, tanto a los que lo acompañaron tocando como a los que estaban entre el público: «Vivir de la música es muy difícil pero con talento, ganas, mucho trabajo y técnica, esta es muy importante, hay que apostar por ello, aunque para ello haya que sacrificar algunas cosas. Yo nunca he visto una serie», bromeaba.

De esta manera, el cantante argentino dejó ver, de una forma más cercana, lo que el público se podrá encontrar esta noche en el Laboratorio de las Artes de Valladolid.