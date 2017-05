Muere Robert Miles, creador de la mítica canción 'Children'

El 'dj' y productor musical Robert Miles falleció el martes por la tarde en su residencia de Ibiza.

Según informa Europa Press, Miles, cuyo nombre real era Roberto Concina, se encontraba en la isla española, donde había fundado una emisora de radio, y en breves fechas sería uno de los pinchadiscos del International Music Summit.

Este músico suizo, nacido el 3 de noviembre de 1969, era mundialmente conocido por su canción 'Children', que sonó en todas las discotecas de finales de los años noventa y hoy en día está considerada como una de las canciones más míticas de la historia de la música trance.

La canción, creada en 1994, vendió más de cinco millones de copias y se mantuvo durante trece semanas en el número 1 del 'Euro Top 100'.

Con ella Miles se convirtió en uno de los 'dj' más importantes de este género musical e influyó en la música electrónica y el house que se escucha hasta nuestros días.

Hoy en día es, sin duda, una de las melodías que más se han reutilizado para crear nuevas versiones o simplemente como parte de una nueva composición musical. Sin ir más lejos, Armin Van Buuren, uno de los pinchadiscos más reconocidos actualmente a nivel mundial, incluyó en su disco 'A state of Trance 2017' una nueva versión de la canción, remezclada por David Gravell. Kid Cudi o el proyecto '4 Clubbers' también han lanzado en los últimos años algunas revisiones de 'Children'.

Incluso sus notas han asomado en el primer disco de 'Escala', un cuarteto de cuerda que participó en el 'reality' Britain's Got Talent, o en una canción que el rapero Tyga lanzó en 2015.

Tras el gigantesco éxito cosechado por 'Children', Miles nunca dejó de trabajar en la música. Las canciones 'Fable' o 'One and one' llegaron también a colocarse entre las más escuchadas aunque ninguna reeditó el alcance de su predecesora. El álbum que recogía todas ellas, titulado 'Dreamland', logró ser disco de platino en Europa superando el millón de copias y de oro en Estados Unidos donde vendió más de 500.000.