Coti: «Nunca es fácil hacer una buena canción»

Viene de lanzar su segundo disco en directo y, por tanto, de hacer balance por segunda vez de una carrera repleta de estribillos, canciones redondas y permeabilidad en la audiencia más popular. ‘Tanta magia (en vivo en el Gran Rex)’ recopila en deuvedé y cedé lo mejor de la carrera de Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, más conocido como Coti. Lo hace flanqueado por su banda al completo y colaborando con artistas como Manu Carrasco o como el grupo argentino Los Guasones. Mañana, jueves 11, el autor de ‘Todo esto fue un error’ actará en el LAVA en formato acústico y en solitario.

El concierto Cuándo.Jueves, 11 de mayo. Dónde.sala Conche Velasco del LAVA. Cuánto.Entradas por 14 euros más gastos de distribución.

–Grabar en el mítico Gran Rex de Buenos Aires tiene que imponer.

–El Gran Rex es uno de los lugares que uno siempre sueña con pisar cuando es pequeñito y quiere cantar. Mi padre me llevaba allí a ver a Mercedes Sosa, es un sitio imponente, casi con 3.500 butacas. Tenía claro que quería volver allí y esta vez a grabar. Cuando me he visto en deuvedé tocando allí, me he emocionado.

–En este trabajo, por cierto, usted y su banda se exhiben realmente engrasados.

–Sí, es lo que nos pasa a los músicos que nos gusta tocar mucho en directo. Por eso creo que tenemos la obligación de lanzar un disco en vivo cada cierto tiempo. Yo ya tengo dos (risas). Pero creo que es interesante porque así dejo constancia de mi evolución.

–Háblenos un poco de las colaboraciones. ¿Qué nos puede decir de Los Guasones?

–Es una banda maravillosa de rock and roll y además es muy ‘cancionera’. Sabe hacer unos temas maravillosos. Además, en directo tienen mucha actitud. Cantan conmigo el tema ‘Otra vez’. Quedó perfecto.

–¿Cómo se coló Manu Carrasco en los créditos de este directo?

–Con él hicimos el tema ‘Días’, que es una canción muy especial, medio nostálgica y medio tanguera, con una letra que habla de la infancia. Él la ha cantado desde su toque de Andalucía y yo desde mi Rosario. Ha sido fantástico.

–¿Es fácil para Coti dar con la canción perfecta?

–Nunca es fácil hacer una buena canción. Cuesta encontrar esa magia y esa emoción que hay después de finalizar la página en blanco. No es sencillo llegar a buen puerto, de hecho muchas canciones se quedan en bocetos y en ensayos que pueden servir para futuras creaciones. He tenido la suerte de contar con la llama de la fortuna en algunas canciones. Espero que no se me apague.

–¿Qué le parece que haya gente que conozca su canción pero que no le conozca a usted?

–Bien, es un concepto muy lindo el de la popularidad. La finalidad a la que aspiramos los cantautores es que nuestras canciones giren de persona en persona y de generación en generación. Aspiro a que mis canciones sean libres. Eso es lo más maravilloso. En Argentina incluso hay aficiones de fútbol que cantan alguna canción mía.

–Llega a Valladolid con su gira ‘Cercanías y confidencias’. ¿Le gusta actuar solo ante la audiencia?

–Me gusta mucho este tipo de concierto. En cierto modo no voy solo, porque me llevo un piano, mi harmónica, mi guitarra y una serie de instrumentos colocados en diferentes partes del escenario y un bandoneón de 1924 precioso con el que le doy un aire tanguero y rioplatense. Un auténtica reliquia.