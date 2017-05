El Gran Wyoming: «La música es una terapia y sirve para limpiar el disco duro»

Humorista, escritor, médico, periodista, actor, columnista… y por supuesto, alma de rock and roll. Se llama José Miguel Monzón y le dicen ‘Gran Wyoming’. De lunes a jueves se asoma a nuestros televisores desde su programa ‘El Intermedio’. Y los fines de semana se va de ‘bolo’ con Los Insolventes. Reconocido y laureado como periodista de entretenimiento, lo cierto es que El Gran Wyoming tiene una carrera musical que data de mediados de los 70, de cuando aquello del ‘rock de la transicción’. Ha sobrevivido a coetáneos y compañeros como Moncho Alpuente y Maestro Reverendo. Y hoy se deja acompañar por Los Insolventes. Este sábado llega al LAVA con su repertorio de clásicos.

El concierto Quién: El Gran Wyoming y Los Insolventes. Cuándo:Sábado, 6 de mayo, a las 21:00 horas. Dónde:En el Laboratorio de las Artes de Valladolid. Cuánto:15 euros (entrada anticipada) y 18 euros (en taquilla).

–Cómo médico que es usted y teniendo en cuenta las no tan buenas noticias que nos ofrece todas las semanas en clave de humor ¿El rock le funciona de terapia?

–Absolutamente. La música es una terapia y sirve para limpiar el disco duro. Lo hacen también los psicoterapeutas. La música hace de transferencia, de limpieza sobre todo para esa gente que no hacemos más que emitir o escuchar historias no muy agradables.

–¿Y tocar a los clásicos del rock and roll es la mejor medicina en este caso?

–Más que clásicos yo lo que toco es rock and roll, que es un género que tiene sus orígenes en los años 50 y principios de los 60. Pero también hacemos temas menos antiguos. No lo llamemos clásicos, llamémoslo rock and roll.

–Comenzó a tocar a mediados de los 70. ¿Qué destaca de los tiempos de ‘Viva el rollo’?

–En aquellos años ocurría que nadie sabía muy bien qué es lo que iba a ocurrir a nivel social. Por tanto, las autoridades digamos que se relajaron un poco no vigilando espacios de libertad que hoy ya no existen. En aquella época en Madrid había actuaciones en cualquier sitio. Grupos, cómicos, cantautores. En todos los bares pasaban cosas. Y eso ahora al poder no le interesa. Ahora hay más control sobre el arte que en la Transición.

–Ahora la censura vigila Twetter. ¿Qué le parece que compañeros suyos de gremio como César Strawberry tengan problemas con la ley?

–Ahora lo estoy viviendo en mis propias carnes. Tengo un pleito y hace unos años fui de testigo a un pleito de mi querido Javier Krahe por un corto que se grabó hace 40 años. Aquí entra también un negocio de plataformas de abogados que recaudan un montón de dinero a través de campañas de crowdfunding para actuar en contra de supuesto delitos. Ahí está el negocio de todo esto. Lo triste es que haya jueces que lleven a trámite estas historias tan rentables, como he dicho, para ciertas plataformas de abogados.

–Ya que estamos profundos, ¿no le tienta dejar de cantar versiones y componer algún tema cargado de la ironía que se gasta en televisión?

–Es que eso implicaría otra dinámica. Hacer temas propios, hacer promoción, grabar discos... y ya no sería una terapia, amigo. Serían problemas.

–Este sábado le vemos con Los Insolventes que no son otros que los chicos de Última Experiencia. ¿Qué se aportan mutuamente?

–Después de tantos años de convivencia nos une el amor por la música, por supuesto. Ellos son en realidad los profesionales que viven de tocar. Yo me dedico a mis otras cosas también.

–¿Todo el mundo que va a ver un concierto tiene ya claro que no es un monólogo?

–Creo que ya deberían de saberlo. Efectivamente, al principio había algún despistado pero ahora todo el mundo lo tiene claro. Esto es rock and roll. Y francamente solemos llenar todas las salas. Es fantástico.