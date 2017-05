Robe Iniesta: «No hemos ido tras estilos concretos, el jazz y las cuerdas llegaron solas»

Mensajes apocalípticos tras una lírica desnuda y naturalizada. Musicalidades balcánicas, flamencas y eléctricas de la casa. El nuevo disco de Robe Iniesta se mueve en dos pilares concretos que extienden el torrente de su genialidad. ‘Destrozares, canciones para el final de los tiempos’ es este último trabajo que presenta en una nueva gira cuyo punto de partida será el próximo 12 de mayo en Valladolid. La voz más cruda de nuestro rock actuará en la sala Sinfónico del Auditorio Miguel Delibes.

El concierto Quién:Robe Iniesta. Cuándo:Viernes, 12 de mayo, a las 21:30 horas. Dónde:Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Cuánto:Entradas desde 39 euros.

–¿Hasta qué punto está convencido del mundo estrepitoso y decadente que describe en su último disco?

–Este disco es el mensaje de un sentir que se puede tener en un momento concreto. Lo que pasa es que, por desgracia, el mensaje se ajusta mucho a la realidad ¿no? Evidentemente, no pienso que lo mejor sea que haya una guerra nuclear y que todo se vaya a la mierda. Se trata de la reflexión de un arrebato que, por otra, parte está justificado tal como está el mundo ahora mismo. Parece que no hay un rincón tranquilo en el mundo entero.

–En su canción ‘Puta humanidad’, en cambio, habla de un remedio o un intento para salir de este apocalipsis.

–Mientras haya alguien que intente algo, hay una vela encendida. Confío en que hay gente que ve las cosas de otra manera. El remedio y la solución, a veces, está en esa gente de a pie que lo intenta. Mientras haya un intento, hay una esperanza

–¿Realmente ha llorado tanto como describe en ‘La canción más triste'?

–Esa canción es un ejemplo del tono descarnado y desnudo que tiene las letras de este disco. En ese tema hablo también de mis carencias y de mis errores. Y, por otra parte, es un ejemplo de que somos egoístas y de que lloramos por lo que tenemos o perdemos más a mano. Lo normal es no reconocer los errores, echar la culpa al otro y sacar pecho. Vivimos en un momento con esta tendencia, por desgracia.

–Hace poco afirmó que el problema no son los políticos sino la gente que los vota. ¿Cree que un nuevo caso de corrupción política es un nuevo paso hacia un triunfo electoral?

–A mucha gente, a la hora de ir a votar, parece que esto de la corrupción ni les va ni les viene.

–Hablemos de música. ¿Cómo decide incorporar arreglos de jazz y de cuerdas en este trabajo?

–Normalmente hago los discos sin pensar mucho estas cosas. Ha sido un dejarme llevar sin que hubiera algo premeditado. En mi primer disco en solitario fuimos muy a lo loco, ni siquiera elegí los instrumentos. Sin embargo, para este segundo disco sabíamos mejor cómo querer sonar. Una vez que dábamos con la canción que estábamos buscando lo de después ha sido un dejarnos llevar. No hemos buscado estilos concretos, el jazz y las cuerdas y todo eso ha llegado así.

–¿Y lo de arrancarse por flamenco en ‘El cielo cambió de forma'?

–No lo sé. Me sale de vez en cuando alguna idea loca de ese estilo. Siempre digo que los músicos no somos los dueños de las canciones. Las canciones tienen vida propia. Por eso ya no me como el ‘coco’ en agarrar las intenciones. Si me sale el flamenco, pues me sale y ya está.

–¿La libertad ha sido la ley más respetada a la hora de producir este trabajo?

–Un disco nunca dejarías de mezclarlo. Te pasarías con las mezclas toda la vida. En este disco lo que hemos intentado ha sido pasarlo bien. Las canciones han sonado bonitas y hemos intentado no comernos el coco demasiado con las cuestiones más técnicas. Por supuesto, nos tomamos todo esto muy en serio y por eso llegamos al estudio ya con el trabajo muy hecho y muy avanzado. Precisamente para grabar el disco definitivo de una manera más libre.

–Nunca ha actuado en teatros. ¿Le impone un escenario como el de la sala sinfónica del Auditorio Miguel Delibes?

–Pues no lo sé. Nunca he hecho una gira de teatros ni nada por el estilo. Actuar delante de todo el mundo sentado es algo nuevo para mí y no estoy acostumbrado. Pero sí estoy hecho a meterme en cosas nuevas. En la anterior gira de Extremoduro dividimos al público tranquilo del público marchoso para que no se atropellaran entre sí. Es algo que tampoco había hecho nunca y funcionó.

–Es usted de los inquietos. ¿Algunos planes en su horizonte? ¿Para cuándo Extremoduro?

–No lo sé, la verdad. Ahora estoy viviendo el momento lo más intensamente posible. Quiero disfrutar esta gira porque va a ser algo muy bonito. Estoy ya en una edad en la que el horizonte le veo cada vez más cerca. Próximamente me gustaría hacer algo distinto a esto, algo abierto a muchas cosas y que me motive. Porque sin ilusión, uno no se puede meter en nuevos proyectos. Y esto es lo que me ilusiona ahora. ¿Extremoduro? Pues Extremoduro ahí está también, claro.