The Dictators aún viven... ¡y colean!

Pese a lo que erróneamente se daba por supuesto por ahí fuera popular y tal y como indica el nombre de su nuevo tour, 'We…are…live!', los adalides del punk neoyorkino The Dictators están vivos y coleando y para demostrarlo sus miembros fundadores ‘Handsome Dick’ Manitoba (voz), ‘Adny’ Shernoff (bajo y voz), Ross ‘The boss’ (guitarra solita) y ‘Top Ten’ Kempner (guitarra rítmica) junto al baterista ‘Thunderbolt’ Patterson realizaron una extensa gira española de 15 fechas entre las que se encontraron Ponferrada y Valladolid.

Ellos fueron unos de los creadores del genuino sonido Punk Rock norteamericano, habituales en los conciertos del mítico y tristemente desaparecido CBGB neoyorkino, a quienes en su momento se les negó la gloria que sí alcanzaron sus coetáneos proto-punks MC5, The Stooges, New York Dolls y Ramones pero a quienes el tiempo ha puesto en el lugar de honor que merecen dentro de la música Garage-Punk. Quizá su corta y polémica vida como grupo (desde 1974 hasta principios de los 80) o las ventas de sus únicos tres discos (‘The Dictators go girl crazy!’ de 1975, ‘Manifest destiny’ de 1977 y ‘Bloodbrothers’ de 1978’, todos ellos grabados con formaciones diferentes) les cerrasen las puertas del éxito en su momento, pero cuarenta años después la banda cuenta con una auténtica legión de incondicionales por todo el mundo que les arropan en sus esporádicas giras de reunión como la que ahora nos atañe y les trae por aquí.

The Dictators contaban con su Sid Vicious particular. ‘Dick Manitoba’, auténtico genio y figura dentro y fuera del escenario; el brillante compositor Andy Shernoff, autor de todas sus canciones y el guitarrista Ross ‘The Boss’, quien más tarde daría vida a Manowar, la banda más Heavy del planeta, como sus principales baluartes que consiguieron encandilar a toda una generación siendo capaces de impresionar hasta a su colega de juergas Bruce Springsteen.

Estética descuidada

Por las filas de la banda pasaron músicos tan influyentes como el bajista Marco Mendoza, quien más tarde pasaría a formar parte de los mundialmente famosos Twisted Sister. Su actitud desenfrenada, su sonido sucio, sus canciones cortas y directas al grito de «1, 2, 3, 4» y su estética descuidada a la par que elegante destilaban sabor neoyorkino de finales de los 70 por los cuatro costados. Su estilo Proto-Punk, Garaje y Rock fue totalmente influyente para las cientos de bandas que surgieron detrás de ellos.