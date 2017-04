Oferta musical para el fin de semana en Valladolid

El fin de semana vuelve a convertirse en todo un festival. Cerca de una quincena de conciertos destacados se suceden desde el jueves hasta el domingo en diversos locales y espacios de la ciudad. Se expone así una agenda de conciertos afín a la longitud extraordinaria de un fin de semana con fiesta el lunes.

Por orden de popularidad, el viernes actuará en Teatro Carrión Rosana Arbelo. La artista canaria regresa tras cinco años sin lanzar nuevo material con un disco nuevo titulado ‘En la Memoria de la piel’. Este disco de retorno destaca por la naturalidad de su producción y por letras que vuelven a abrir de par en par la popular lírica y expresión de la cantante y autora. Por su parte, Taburete actuarán el jueves y viernes en el Lava presentando su segundo disco ‘Dr. Charas’. La formación comandada por Willy Barcenas y Antón Carreño es todo un fenómeno precoz de masas solo con dos discos a sus espaldas. Pop clásico con toques mexicanos y latinos es la fórmula seguida por una auténtica legión de seguidores con cierto fenómeno ‘teen’. Por otra parte, hoy jueves en Porta Caeli actuarán nada más y nada menos que Chameleon Vox o lo que es lo mismo los mismísimos The Chameleons. La formación de Middleton se hizo popular en los 80 con éxitos como ‘Script of the bridge’. Su pop volátil, denso y opaco siguen siendo sus características en el nuevo milenio.

Otro concierto destacado es el que el gutitarrista y cantante Tilmo Tolkki ofrecerá el sábado en la sala Black Pearl dentro del concierto presentación del festival Atalaya Rock. El creador de los mismísimos Stratovarius llega a Valladolid con un repertorio de grandes éxitos titulado ‘Songs from my career (1987-2017). A lo largo de dos horas repasará su carrera en bandas como la mencionada, Symfonia o Revolution Renaissance. Además de Tolki también actuará el grupo vallisoletano Hijos de Overon presentando ‘Camino de Piedras’.

Los aficionados al reggae tendrán el viernes toda una cita con el festival Boombasstik 14 en la sala Porta Acali. Lassai, Bubu Jay y Keishal son las tres formaciones que pisarán el escenario de la sala junto con los dj's Chronic Soun, Fuckin dj's y Sensi Garden. Más de siete horas de música en directo y desde la cabina que harán las delicias de los seguidores del género.

El domingo 30 en Black Pearl se espera el concierto de los mallorquines La Gran Orquesta Republicana. ‘Utopía’ es el nombre de la actual gira con la que el grupo está repasando sus casi dos décadas de trayectoria en la que no se han cansado de reinvidicar con ritmos festivos las vergüenzas éticas de nuestra clase política.

Finalmente, son varios grupos locales los que actuarán también estos días por Valladolid. El viernes, Rock and roll Circus ofrecerán sus versiones desde los años 60 hasta los 90 en la sala Black Pearl. Algo similar realizarán Cañoneros y Mrs. Misery el sábado en la Cúpula del Milenio. Y finalmente, The Magnificats nos retrotraerán a los instrumentales de los años 50 el domingo por la mañana dentro del ciclo ‘Los Vermús del Auditorio’ en el Auditorio Miguel Delibes.