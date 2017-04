«Luis Bárcenas vino a vernos y le gusta nuestra música»

Es otro de los fenómenos virales del año. En apenas unos meses han pasado de tocar en salas de 300 personas a agotar grandes pabellones, tal como ocurrió el pasado 17 de marzo en el Wizink Center de Madrid. Se llaman Taburete y es la banda en la que milita Guillermo Bárcenas (hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas) y Antón Carreño (nieto del expresidente de la CEOE y copropietario de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán). Que padre y abuelo cumplan una mediática condena por delitos económicos ha hecho que parte de la prensa y de la industria musical miren con escepticismo a Taburete. No ocurre lo mismo con un público de masa preferente que ha convertido al grupo en fenómeno fan. Tras agotar entradas para su concierto de Valladolid de este viernes, Taburete realiza hoy jueves una segunda fecha en el mismo Lava. 'Doctor Charas' es su segundo disco. ¿Tendrá algo esta agua tan bendecida? Cuestión de tiempo.

Las fechas de su web están repletas de 'sold out'. ¿Cómo están asumiendo un éxito tan masivo como repentino?

Pues realmente es increíble. Todavía recordamos a las no más de 300 personas que vinieron a vernos el año pasado a Porta Caeli y ahora resulta que agotamos el Lava. Estamos contentos, felices… porque además en el grupo somos amigos de hace muchos años y esto es como un sueño de amigos hecho realidad.

¿Les molesta que la prensa hable más de ustedes por cuestiones extramusicales?

Bueno… lo cierto es que ahora hablan ya un poco más de nuestra música. No les queda otro remedio teniendo en cuenta la cantidad de gente que nos sigue ya. Lo que nos molesta es que se inventen tantas cosas.

¿Es cierto que tienen un club de fans que se llama 'Comando Pijos a Muerte'?

Para nada es cierto. Eso fue un periodista que le metimos con nosotros en la sala Bikini de Barcelona y se inventó todo. A veces confiamos en algún medio y luego nos traiciona inventándose mentiras con tal de lograr sensacionalismo. ¡Escriben cada cacho cosa!

Pero sí es cierto que Luis Bárcenas, el padre de vuestro cantante, asistió a veros a Madrid. ¿Le gusta su música?

Sí, sí que le gusta.

¿Y nada más?

(risas) Nada más…

Lo cierto es que alrededor de Taburete hay toda una locura. Fans que les aman y ‘haters’ que les dan una caña brutal. ¿Cómo llevan todo esto?

Lo de los fans es una cosa fantástica. Nos gusta que nos quieran… no nos agobian para nada. Lo de los ‘haters’ no hay que darle mucha más importancia. Solo nos odian en las redes sociales, porque luego en el día a día no hemos tenido ningún problema. Creo que gracias a nosotros se ha revivido el fenómeno fan.

¿Cómo se les ocurrió crear el ‘rincón del hater’ en su página web?

Porque nos gusta reírnos de todo eso, y a nuestros fans también.

¿Cómo se llevan con el resto de grupos? ¿Camaradería o rechazo?

No tenemos mucha relación con otros grupos. Últimamente nos hemos visto mucho con Manolo Quijano de Café Quijano. Nos gustan mucho.

Su nuevo disco está repleto de referencias clásicas al pop español y latino. ¿No les gusta innovar?

Nos gusta ese tipo de canción. Hombres G, la canción mexicana, el reggae,… Todo lo que sea fácil de escuchar y que pueda permanecer para siempre. Eso es Taburete.

¿Y cómo es un concierto de Taburete, ahora que están en grandes escenarios?

Lo nuestro es siempre buen rollo. La gente viene a beber y a pasárselo bien. Con este nuevo disco ahora hay más repertorio. Tenemos unas 20 canciones y dos horas largas de concierto. Solo intentamos que la gente se lo pase bien. Y parece que así está ocurriendo.

Finalmente, ¿cómo definirían a su generación?

¡Uff! Es una pregunta difícil, la verdad. No sé, gente con ganas de divertirse y gente que también está innovando y emprendiendo. Somos la generación del emprendedor. Hay que buscarse la vida.