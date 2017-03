Amaral y Nikki Hill, con Sting en Gredos 2017

El dúo Amaral y la cantante estadounidense Nikki Hill acompañarán al británico Sting en la edición de este año del festival Músicos en la Naturaleza, que se celebrará en Gredos el próximo 8 de julio, confirmaron ayer fuentes de la organización. De este modo, el ex de The Police no será el único artista que repita en Hoyos, en la que actuó durante la primera edición del festival, allá por el año 2006. Eva Amaral y Juan Aguirre subieron a ese mismo escenario en 2008, después de que lo hiciera Bob Dylan.

Sting

Nueva en la plaza será Nikki Hill, una artista que ha irrumpido con fuerza en la escena musical mundial, como demuestra que hace apenas dos años trabajaba como camarera. Viene desde la ciudad de San Luis (Missouri, EE UU) y el suyo ha sido uno de los más rápidos ascensos en el negocio del rock, ligada a sonidos del soul y del Rythm and Blues. Con el éxito de artistas similares como la llorada Amy Winehouse –con la que comparte gustos por rizos despeinados y tatuajes en los brazos-o Imelda May, Nikki Hill, que creció cantando en un coro gospel de iglesia, se ha convertido rápidamente en la nueva sensación del rock & roll y del soul más enérgico.

La estadounidense continua con las presentaciones de su álbum ‘Heavy Hearts, Hard Fists’ en una extensa gira que le llevó durante el año pasado por toda España. Hill recurre a las influencias vintage femeninas del R&B como LaVern Baker, Etta James y Ruth Brown, y a algunos de sus cantantes favoritos como Otis Redding, de cuyo fallecimiento se conmemora este año el quincuagésimo aniversario, y Solomon Burke, sin olvidar a Little Richard, de quien ha aprendido la fiereza del rock and roll.

Nikki Hill, con una voz que tiene poco que envidiar a Etta James, es la última voz en sumarse a esa mezcla de soul, rock and roll y rock sureño que tan buenos resultados dio en su día a bandas como The Bellrays. Con una voz capaz de llevarse a su terreno cualquier estilo (prueba de ello es su versión de ‘Whole Lotta Rosie’, nada menos que de AC/DC), y una banda perfectamente engrasada para el directo, hay que celebrar que el rock and roll deje por fin de ser patrimonio de los chicos blancos, y con gargantas como esta eso está más que asegurado.

Esta undécima edición del festival Músicos en la Naturaleza contaba a finales de enero con 6.500 entradas desde el pasado 21 de diciembre. Según informó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, organizadora de este evento a través de la Fundación Patrimonio Natural, el concierto que se celebrará en la finca Hoyos del Espino (Ávila), «va camino de convertirse en uno de los más concurridos hasta ahora».

El ritmo de venta de entradas «supone el mejor arranque de la historia» de este festival que por segunda vez contará con Sting, después de que el músico británico protagonizara el primer año en este mismo escenario ante 11.000 personas. Este ritmo de venta de entradas confirma el buen inicio de esta edición, ya que en apenas diez días se habían vendido 4.000 y en tres horas se agotaron las 1.000 entradas que salieron en promoción por 45 euros.