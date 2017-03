Leiva: «En este disco no he querido abusar de pirotecnia»

Hace casi dos meses que Leiva agotó todos los tickets para su gran noche del viernes en el LAVA vallisoletano. El ex Pereza viene a Valladolid dispuesto a extender, generosamente, a lo largo de dos noches su último trabajo, ‘Monstruos’, y por supuesto los momentos más memorables de su trayectoria. Leiva, que acaba de regresar de actuar en Argentina y México, ha tenido el privilegio de producir a Joaquín Sabina en su último trabajo.

–¿Se le respeta al otro lado del charco tanto como en su país?

–Lo de México y Argentina ha sido una siembra total. Sobre todo en México porque en Argentina llevo ya muchos años actuando. Creo que es el décimo año que he ido a tocar allí. En México era la primera vez y ha supuesto un choque maravilloso de cultura, gastronomía, geografía… Ha surgido una ‘vibra’ nueva. Próximamente volveré por allí. Voy a tocar con Sabina en uno de los conciertos de su gira. El maestro me ha invitado y yo estoy feliz.

–Hablando del de Úbeda, ¿qué ha significado para usted producir su último disco?

–Él se encargó de que no hubiera deslumbramientos entre nosotros. He tenido la suerte de trabajar con él sin que me imponga su estatus de Sabina. Ha sido todo muy natural. Me llamó, fui a su casa y me dejó claro que partiríamos desde cero, con confianza y con tranquilidad. Me he encontrado una hoja en blanco y no un disco acabado al que retocar. Eso me ha dado mucho en lo artístico.

–¿Cree que el éxito de ‘Monstruos’ se debe especialmente a la desnudez y naturalidad de sus letras?

–Es cierto que cuando uno se comunica de una manera más directa y sin buscar demasiados atajos encuentras un camino directo que puede llegar muy hondo a la gente. No he querido abusar de pirotecnia y quizás he analizado mucho mi persona dentro de este mundo. No es un disco medicinal ni lo pretendo. Pero hay cierta cotidianidad en las canciones que hace que hayan llegado a la gente. Siempre me ha gustado mucho esa cotidianidad desapercibida que, de repente, aparece en una canción de Kiko Veneno, por ejemplo.

–En ‘San Sebastián-Madrid’ habla de «sacar los dientes». ¿Hay algo especialmente ahora que le haga enseñar los incisivos?

–Muchas cosas y no solamente de mi país. Hay una corriente de xenofobia y de racismo que, francamente, me produce miedo. Es preocupante que haya una persona como la que hay dirigiendo el país más poderoso del mundo.

–Comparte piso y banda con su hermano Juancho de Sidecars. ¿Cómo valora esta relación tan estrecha?

–Es un lujo poder estar recorriendo el mundo con mi hermano pequeño. Ahora es Juancho el de Sidecars, pero siempre ha sido mi hermano pequeño. Hasta que cumplió los 18 años siempre estaba cerca de mi órbita y al final se ha convertido en mi hermano mayor. Juancho es una pieza importante de mi vida y de mi carrera. En las giras lo que menos haces es tocar. Tocas dos horas al día y te pasas 22 conviviendo. Él es mi casa en gira y un lujo de músico con el que puedo tocar.

–¿Hay ya límite de vida con ‘Monstruos’? ¿Hay nuevas canciones?

–Siempre estoy haciendo canciones. Además de lo de Sabina he estado haciendo música para una película, pero siempre estoy creando. Cuando termino una gira ya tengo hechos los temas de mi siguiente disco. Así que sí, tengo canciones nuevas.

–Dos días en Valladolid, ¿qué le sigue sugiriendo esta ciudad?

–Valladolid siempre fue una ciudad desde la que empezamos en sitios pequeños y siempre tuvimos público, cosa que no ocurría en otras capitales. Junto con Santiago de Compostela fuesron las dos primeras ciudades que comenzaron a funcionarnos bien. Me gusta y le debo mucho al círculo de salas pequeñas.