Cayman Kings abren hoy los conciertos de la semana

La agenda semanal de conciertos comienza hoy miercoles de la mano del colectivo Reducto Sónica, que propone la actuación del grupo francés Cayman Kings, experto en el clásico arte del farfisa y el fuzz. ‘Suffering chelsea boots’ es como se titula el trabajo que hoy presentarán en la sala Black Pearl, a las 21:30 horas. Al estilo de clásicos como Sonics, Strollers o Spencer Davis Group, los Cayman Kings se han hecho con toda una reputación en la escena de garaje contemporánea. Han compartido cartel con artistas como el mismísimo Iggy Pop, Arthur Brown o The Lords of Altamont.

Los conciertos Cayman Kings: Hoy. Black Pearl, 21:30 h. 10 euros Kinder Malo & Pimp Flaco: Jueves, 23. Black Pearl, 20:30 h. Desde 12 euros Golpe de Ajo y Alpaka: Viernes, 24. Black Pearl, 20:30 h. 3 euros Gorsy Edu, 'El percursionista': Viernes, 24. Sala Patio Corsario, 20:30 h. 10 euros El Niño de la Hipoteca & Los Ratones: Sábado, 25. Sala Porta Caeli, 21:00 h. 12 y 15 euros Viva Belgrado y Frieda's Still In Love: Sábado, 25. Backstage, 20:30 h. 6 euros

Tras el concierto de este quinteto francés, Black Pearl ofrecerá mañana jueves otro concierto con el dúo Kinder Malo & Pimp Flaco. Estamos ante uno de los dúos más singulares del nueva escena del hip-hop. Procedentes de Barcelona, en sus rimas tratan temas como la industria musical, Internet o el eterno desamor.

Para la jornada del viernes, el Patio Corsario, situado en Barrio Girón, ofrece otra actuación repleta de interés artístico. Se trata del concierto de Gorsy Edu ‘El percusionista’. El artista africano, natural de Guinea Ecuatorial, es un experto tanto en música de percusión como en teatro. Afincado en España desde 1996, ha trabajado en teatro al lado de Juan Carlos de la Fuente y Antonio Mercero. ‘El percusionista’ ofrece una actuación con la que recorre el espíritu de África a través de la música y el teatro. Otro concierto previsto para el viernes es el de los grupos Golpe de Ajo y Alpaka, que aseguran una noche de hardcore en la sala Black Pearl.

La programación del sábado estará protagonizada por El Niño de la Hipoteca. El artista barcelonés vuelve a Valladolid con su banda Los Ratones con la que grabó el disco ‘Gratis hits’. Recién llegado de una gira por México y tras ofrecer varios singles en solitario y en acústico, el ‘Neng’ ofrecerá en Porta Caeli su lado más rock y clásico con la revisión sus letras más costumbristas .

Finalmente, la sala BackStage ofrece un cartel doble con los cordobeses Viva Belgrado y los locales Frieda’s Still in Love. Los primeros vuelven después de varias giras europeas e impresionar en varios festivales. Por su parte, Frieda’s Still in Love expondrán su último trabajo ‘Diez inviernos’ dentro de una velada organizada por Colectivo Laika.