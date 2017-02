Muere a los 76 años Al Jarreau, la inolvidable voz de 'Luz de luna'

El cantante de jazz Al Jarreau, cuya voz se convirtió en inolvidable a raíz de la banda sonora de la serie televisiva 'Luz de luna', falleció este domingo en Los Ángeles a los 76 años de edad, días después de anunciar su retirada de los escenarios y tras ser hospitalizado por fatiga.

"Al Jarreau falleció este mañana a las 5:30 de la mañana hora de Los Ángeles. Estaba hospitalizado, acompañado de Ryan (hijo), Susan (esposa) y amigos y familia", explicó el mánager del cantante, Joe Gordon, en una nota de prensa. La familia celebrará un oficio religioso para los más allegados al cantante, y no organizarán ningún homenaje público tras su muerte.

Al Jarreau nació en Milwaukee (Wisconsin) y su estilo único, aunque inspirado en figuras de la talla de Nat King Cole, le aupó rápidamente en el mundo del jazz hasta su consagración en Los Ángeles y sus inicios con la discográfica Warner Bros. En 1977, Jarreau ganó el primero de sus siete premios Grammy por el álbum "Look to the Rainbow".

En 16 álbumes, Jarreau fraguó su estilo para convertirse en una leyenda del jazz, tanto en el estudio, como en los escenarios o grabaciones en vivo. El tema central de la conocida serie "Moonlighting" ("Luz de luna"), protagonizada por unos jovencísimos Bruce Willis y Cybill Shepherd, popularizó su voz para el gran público.