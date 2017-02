El año pasado les vimos prácticamente en todos los festivales independientes del país. Pero esta semana, concretamente el viernes, podremos diseccionar la creatividad de León Benavente en el Teatro Carrión. Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú exponen un último trabajo, "2", que continúa dando grandes momentos corales y reflexivos como "California" o "La Ribera".

–Este viernes vuelven a los teatros después de prodigarse en los últimos años en entornos más festivos. ¿Cambia sustancialmente su música dependiendo del marco escénico?

–La experiencia nos dice que nos ha pasado de todo (risas). Las últimas veces que hemos hecho teatros, la gente se ha levantado de las sillas a la primera canción. Vernos en un teatro es una oportunidad de percibir más nuestras letras y nuestra música… La gente está menos desatada que en un festival, está claro.

León Benavente. / El Norte

–Su último disco, "2", está bastante influido por la parte más rítmica que melódica. ¿Se expresa mejor sobre ritmos que sobre melodías?

–Bueno… yo creo que eso depende de lo que pida la canción. Cuando nos da por desarrollar un poco más la música, vamos a lo melódico. Y eso da pie a que una canción tenga una u otra letra. También tenemos ideas preconcebidas a la hora de hacer la canción. Hay un poco de todo.

–El vocabulario de sus letras nos recuerda a muchos a formaciones como Lagartija Nick o incluso Aviador Dro. ¿Están de acuerdo?

–Sí. Es una buena comparación. A Aviador Dro no les seguí tanto pero sí a Lagartija Nick. Su disco "Inercia" es uno de los más importantes de nuestro rock. Sus canciones nos abrieron la mente a muchos seguidores y artistas.

–Muchas de sus letras se han inspirado en la dura realidad del sistema de nuestro país de los últimos años. ¿Hay algo que les inspire especialmente en estos momentos?

–De momento no estamos haciendo canciones nuevas pero nos sigue preocupando lo mismo. No somos de tener una temática concreta. Nos interesa hablar de las personas, de lo que nos rodea y de lo que llevan hablando las canciones toda la vida. La verdad es que sí nos interesan muchos de los acontecimientos que vivimos actualmente.

–Se les da bien aplicar cierta crudeza, ironía y vuelta de tuerca a estos acontecimientos.

–Realmente no sé de dónde nos sale esa manera de tratar las letras. Siempre me he defendido muy bien escribiendo en esos términos. Son herramientas que he captado de grupos de los que hablábamos antes y también de otros.

Abraham Boba, cantante de León Benavente. / El Norte

–Se posicionaron en la escena en medio de los años de la "Spanish Revolution" y la crisis ética y económica de nuestro sistema. ¿Cómo ven la evolución de aquellos años?

–Hombre… a esta pregunta tendríamos que contestarte todo porque yo no represento las ideologías de mis compañeros. Pero supongo que hay una evolución lógica. Los procesos y los cambios que ha habido en los últimos años van evolucionando y adaptándose. Nos gusta cómo han cambiado algunas cosas. Que nosotros toquemos en plazas mayores es un ejemplo de cambio.

–El Columpio Asesino, Bunbury, "Bany" de Planetas ¿Qué tiene que tener un artista para colaborar en un disco de León Benavente?

–Principalmente aportar algo a esas canciones. Gracias a esas colaboraciones nuestras canciones han tomado direcciones diferentes. Por ejemplo, la de Enrique fue excepcional y contar con una estrella como él es un honor. Pero nos gusta contar con gente que pueda aportar algo distinto independientemente de si es más o menos famoso.

–A lo largo de estos años se les ha visto trabajar para otros artistas en giras y en discos ¿Se van a seguir centrando en León Benavente?

–De momento, vamos a tope con el grupo. En marzo editaremos un Ep y seguiremos tocando. Pero sí: la idea es continuar centrados en León Benavente, está claro.