Agorazein presenta en Valladolid su nuevo trabajo 'Siempre'

Agorazein llega el próximo viernes 3 de marzo a la sala Kerala para presentar su nuevo trabajo 'Siempre'. De la mano del colectivo Laika, el gurpo madrileño viene a Valladolid tras haber colgado el cartel de 'No hay entradas' en su estreno en la capital.

El conjunto fromado por C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.agz, Fabianni e I-Ace, está dentro de lo que llaman el hip hop del siglo XXI con reminiscencias de los 90 y la Golden Era, algo que se puden ver en los 15 temas que componen 'Siempre', un álbum autoeditado por los propios madrileños. Estos ya se dieron a conocer en 2011 con 'Kind Of Red', y poco a poco han afianzado su posición en primera fila del panorama nacional a través de un constante goteo de trabajos tanto individuales como colaborativos (con Cookin’ Soul, Erik Urano y Zar1, Emelvi, etc.).

El precio de las entradas es de 10 euros en venta anticipada y de 12 en taquilla, y pueden aquirirse en Beluga, Kafka, Nuberu, Paxanga y a través de internet en Ticketea.