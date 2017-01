La venta de música en España sube por tercer año impulsada por el 'streaming' de pago

La industria discográfica española ha conseguido crecer en 2016 por tercer año consecutivo. Los españoles gastaron durante este año 163,7 millones de euros en música grabada, de los que el 61% proceden del 'streaming' de pago, una cantidad que supera tímidamente los 161,1 millones registrados en la temporada anterior, según el informe anual de Promusicae.

La suma de este nuevo incremento del 1,67% en el último ejercicio, después de dos años de clara recuperación, confirma la tendencia de mejora en un sector que, golpeado duramente por la piratería y las descargas ilegales, había sufrido una importante caída de su volumen de negocio años atrás.

El mercado digital se fortalece y alumbra un futuro optimista. El pop en español sigue siendo el género musical que mayor interés despierta entre los consumidores. 2016 se cierra con Manuel Carrasco liderando por primera vez la clasificación de los álbumes con mayor venta en España.

Ese dato, según la asociación que agrupa a la industria discográfica, confirma "la tendencia de mejora en un sector que, golpeado duramente por la piratería y las descargas ilegales, había sufrido una importante caída de su volumen de negocio años atrás".

Después de pérdidas ininterrumpidas en España desde 2001 (cuando se vendían 603 millones de euros), 2014 fue el año del repunte del mercado de la música grabada en 21 puntos porcentuales de subida; en 2015 subió un 6,85% y este 2017 se mantiene la tendencia de subida aunque moderada.

El consumo de música digital se reafirma: todo apuntaba a que el mercado digital superaría al físico en 2016, puesto que 2015 había terminado con un reñido 51%-49% (físico-digital) pero el trasvase ya es más que evidente porque el 61,2% de los ingresos proceden de la venta digital frente a un 38,8% para las tiendas de discos tradicionales.

Esto se explica, según Promusicae, por la consolidación de la modalidad de 'streaming' -escucha de canciones sin necesidad de descargarlas al ordenador o dispositivo móvil-: en 2016 se superó el millón de suscriptores de pago a los servicios de música que ofrecen 'streaming', es decir Spotify, Apple Music, Google Play y Deezer, entre otros.

Los ingresos por suscripción aumentaron en un 37,4 %, hasta los 62,2 millones de euros, mientras que el 'streaming' gratuito y financiado por publicidad alcanza un 24,7 %, 25,3 millones de euros.

Manuel Carrasco, el que más vende

Manuel Carrasco fue el artista que más ha vendido en España -89.500 unidades- con su octavo disco, 'Bailar el viento', algo que ha conseguido por primera vez desde que debutara en 2002, tomando el puesto que han ocupado Sergio Dalma (2009 y 2010), Pablo Alborán (2011 a 2014) y Alejandro Sanz (2015).

Su inmediato perseguidor, Melendi, vendió de 'Quítate las gafas' 53.000. En el cuarto aparece Dani Martín, con 'La montaña rusa', y les siguen David Bisbal con 'Hijos del mar', Malú con 'Caos', y Vanesa Martín con 'Munay'.

Sweet California, para Promusicae "la sorpresa" del año, ocupa el octavo con 'Head for the stars' y el duodécimo con el reciente '3'.

Los artistas españoles ocupan 16 de las 20 plazas de los más vendidos, aunque la británica Adele se coloca, con '25', en el puesto tercero -45.600 unidades-; Coldplay, con 'A head full of dreams', en el noveno puesto -casi 29.000 copias-; la banda sonora de la serie de televisión argentina 'Soy luna' se sitúa en el 16 -23.400 copias-; y Metallica, con 'Hardwire to self destruct', roza los 20.000 discos y ocupa el número 19.

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, pide en el informe al Gobierno un plan "que proteja la música grabada y desarrolle su distribución digital" y proteja "el desarrollo alcanzado hasta ahora, que en términos de industria pasa más que nunca por un modelo digital que sigue desprotegido" y por avanzar en la lucha contra la piratería "que sigue siendo una gran amenaza".