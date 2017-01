Bob Dylan homenajea a los clásicos americanos en 'Triplicate'

Bob Dylan publica el 31 de marzo 'Triplicate' (Sony), un nuevo homenaje a los clásicos americanos que saldrá a la venta el 31 de marzo y que incluirá 30 nuevas grabaciones de imprescindibles de la música americana. Se trata del primer disco de estudio triple de la carrera del artista, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Literatura "por haber creado nuevas expresiones poéticas en la gran tradición de canciones americanas".

Según explican desde la discográfica, Dylan ofrece en este nuevo trabajo su particular versión como vocalista, arreglista y director musical en una treintena de canciones, creadas por algunos de los compositores más respetados de la música americana y producido por Jack Frost. Un trabajo en el que cada uno de los tres discos tiene un título individual -'Til The Sun Goes Down', 'Devil Dolls' y 'Comin’ Home Late'- y acoge diez canciones de la misma temática.

Para su nuevo trabajo, Dylan reunió a la banda que lo acompaña en las giras en los estudios Capitol de Hollywood, donde grabaron creaciones de compositores como Charles Strouse y Lee Adams ('Once Upon A Time'), Harold Arlen y Ted Koehler ('Stormy Weather'), Harold Hupfield ('As Time Goes By') y Cy Coleman y Carolyn Leigh ('The Best Is Yet To Come').

No es la primera vez que Dylan, que acumula más de 125 millones de discos vendidos en todo el mundo, dirige su mirada al repertorio clásico americano. Ya lo hizo en 'Fallen Angels' (2016) y en 'Shadows in the Night' (2015), dos discos que tuvieron una gran acogida a nivel internacional, con nominaciones a los premios Grammy y debutando en el 'top ten' de más de una docena de países.

'Triplicate'

Disco 1 ('Til The Sun Goes Down')

Cara 1:

1. I Guess I’ll Have to Change My Plans

2. September Of My Years

3. I Could Have Told You

4. Once Upon A Time

5. Stormy Weather

Cara 2:

6.This Nearly Was Mine

7.That Old Feeling

8.It Gets Lonely Early

9.My One and Only Love

10.Trade Winds

Disco 2 – Devil Dolls

Cara 1:

1. Braggin

2. As Time Goes By

3. Imagination

4. How Deep Is The Ocean

5. P.S. I Love You

Cara 2:

6. The Best Is Yet To Come

7. But Beautiful

8. Here’s That Rainy Day

9. Where Is The One

10. There’s A Flaw In My Flue

Disco 3 ('Comin’ Home Late')

Cara 1:

1. Day In, Day Out

2. I Couldn’t Sleep A Wink Last Night

3. Sentimental Journey

4. Somewhere Along The Way

5. When The World Was Young

Cara 2:

6. These Foolish Things

7. You Go To My Head

8. Stardust

9. It’s Funny To Everyone But Me

10. Why Was I Born