Stolen Rhodes y The Morning Reaver, conciertos destacados del fin de semana

La agenda musical comienza a desperezarse este fin de semana con varias propuestas. La sala Kafka propone mañana un concierto acústico con The Morning Reaver en el que el grupo vallisoletano ofrece su última referencia, ‘Crows on the wire’, lanzado en abril del 2015 contando con las percusiones del versátil músico local Marcos Úbeda. Sin duda, un concierto recomendable para saborear a artistas bastante solventes a la hora de manejarse en formatos acústicos.

Para la jornada del sábado 21 se espera la conocida ‘Noche Sabinera’, que desde hace varios años llevan girando por todo el país Pancho Varona y Antonio García de Diego. Ambos músicos son parte fundamental de la historia del rock español al haber trabajado y compuesto para figuras como Miguel Ríos y como Joaquín Sabina. En las Noches Sabineras, ambos artistas interpretan las canciones del de Úbeda dejando abierta la participación del público. La cita será en la sala Porta Caeli.

El Teatro Carrión presenta también el sábado el espectáculo ‘Manhattan de La Frontera’. El compositor cordobés José Antonio Rodríguez ofrece su personal perspectiva del flamenco, abierta también a otras músicas y culturas desde una línea evolutiva. Finalmente, los seguidores del rock americano tienen otra cita el domingo en el Zagal de San Martín, en Aldeamayor de San Martín. Allí actuarán Stolen Rhodes. El cuarteto de Philadelphia presenta ‘Bend with the wind’, un trabajo producido por el habitual de The Roots y Silvertide, David Ivory. Se trata del segundo disco de un grupo al que no se le caen los anillos a la hora de citar entre sus referencias al ‘Boss’ o a los mismísimos Pearl Jam. De hecho, en sus conciertos suelen hacer versiones de ‘Rosalita (come out tonight)’. Guitarras, hard rock, toques sureños y mucha autenticidad son los ingredientes de la mayoría de sus conciertos.