Música que cuenta historias

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha retomado sus conciertos de abono con una propuesta muy especial, la del programa ‘Mosaico de sonidos’ que se desarrollará durante todo este año en 14 orquestas de España. La música que escribió Emilio Aragón en 2003 a partir de un cuento de Saramago –‘La flor más grande del mundo’–, dio lugar a un corto y ha sido la partitura base para un proyecto de integración de personas con discapacidad intelectual. 140 músicos llevan casi dos años trabajando en talleres que han implicado a 228 personas con alguna minusvalía psíquica. Damian Iorio, que ocupa el podio esta semana, subirá su batuta en este primer poemas sinfónico de la noche para seguir con otros de Elgar y Respighi. En medio, un ‘mozart’ a cargo del pianista Fazil Say.

El músico turco, que cumplió 47 años el día 14, regresó a una sala conocida que estuvo llamado a inaugurar pero al posponerse la fecha hubo de ser sustituido por Maria Joao Pires. La última vez que tocó con la OSCyLfue en 2013, aquel invierno fue ‘La edad de la ansiedad’, de Bernstein.

Say interpretó el ‘Concierto nº23’, de Mozart, compositor al que vuelve constantemente, al que entiende como si sus manos fueran una extensión natural de la partitura. La OSCyL ha interpretado esta obra en dos ocasiones, con los pianistas Alicia de Larrocha y con Iván Martín. Fazil Say viene en calidad de intérprete, como ese virtuoso que se reveló pronto a sus padres y profesores, pero también fue temprana su vocación de compositor. Alos 14 años escribió su primera sonata y desde entonces no ha dejado de ser requerido como compositor residente en varias ciudades alemanas. En su catálogo hay música de cámara, conciertos, oratorios, música vocal, una ópera...

Y el tercer extremo que le ha hecho particularmente notable en el panorama musical no tiene que ver con su arte, sino con una condena en su país por una broma sobre el paraíso del Islam en una red social. Say, que se ha declarado públicamente ateo, desató la ira de un líder espiritual turco, antidarwinista. Pidieron para él diez mese de cárcel, que les ha ido sorteando gracias a estar más o menos «callado». Aún así hace poco declaró que de seguir por esa senda su patria, consideraría mudarse a Japón.

Viaje a Italia

La segunda parte del concierto trasladó al público a Italia. Tanto las ‘Fuentes de Roma’, de Pespighi, como ‘In the south (Alassio)’, de Elgar, son obras programáticas que transcriben los sonidos de un lugar y un momento precios, en las que sus compositores nos narran una vivencia personal en esos sitios.