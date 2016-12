Pearl Jam, Joan Baez, Journey, Yes, ELO y Tupac Shakur entran en el Salón de la Fama

El Salón de la Fama del Rock and Roll ha anunciado los nombres que ingresarán en su lista de miembros para el año 2017: Pearl Jam, Tupac Shakur, Journey, Yes, Electric Light Orchestra (ELO) y Joan Baez. Además, Nile Rodgers (de Chic) recibirá el premio a la Excelencia Musical.

La ceremonia de ingreso tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) el próximo 7 de abril de 2017. Una versión editada de la gala podrá verse después en HBO y habrá un programa especial en SiriusXM. Las entradas para asistir en directo se podrán comprar en enero.

A pesar de estar inicialmente nominados, se quedan fuera en esta ocasión Depeche Mode, Kraftwerk, Janet Jackson, Chic (que no entra como banda a pesar del premio a Nile Rodgers), Chaka Khan, The Cars, Jane's Addiction, MC5, The Zombies, Steppenwolf, J. Gelis Band y Bad Brains.

El Salón de la Fama del Rock and Roll es un selecto club que cuenta en su nómina con los nombres más representativos de la música, y al que sólo se puede ingresar una vez transcurridos 25 años desde la publicación de un primer trabajo.

Se da la circunstancia de que, por esta regla, 2017 era el primer año en el que Tupac Shakur y Pearl Jam eran elegibles. De hecho, la banda de Eddie Vedder es la primera que entra en la institución habiendo comenzado su carrera en los años noventa.

Los artistas que entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016 fueron N.W.A, Deep Purple, Chicago, Steve Miller y Cheap Trick. Los seleccionados este año se unirán también a formaciones legendarias como AC/DC, U2, Bruce Springsteen, David Bowie, Metallica, Led Zeppelin, Ramones, R.E.M., Rolling Stones, Beatles, Beach Boys, Guns n' Roses y Red Hot Chili Peppers, entre otros.