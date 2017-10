Los museos estatales y de la Junta abren hoy gratis sus puertas Fachada del edificio de la Casa de Colón en Valladolid. / El Norte La Casa de Colón se suma a la conmemoración de la Hispanidad con visitas guiadas a sus salas y a la colección de cerámica precolombina JESÚS BOMBÍN Valladolid Jueves, 12 octubre 2017, 09:10

La festividad del 12 de octubre marcará hoy una jornada especial en los museos estatales y en los dependientes de la Junta de Castilla y León al abrir sus puertas a los visitantes de manera gratuita. El Museo Nacional de Escultura no cobrará por la entrada en un día en el que el horario será de 10:00 a 14:00 horas, como tampoco lo harán en la Casa de Cervantes, abierta desde las 10:00 a las 15:00 horas.

A esta iniciativa se suman también centros dependientes de la Junta de Castillay León, como el Museo de la Evolución Humana en Burgos, El Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y Léon (MUSAC) incluye dos visitas guiadas a las 18:00 y 19:30 horas en su sede de la capital leonesa, donde pueden recorrerse las muestras colectivas ‘Provincia 53. Arte, territorio y descolonización del Sáhara’ e ‘Hybris. Una posible aproximación ecoestética’; así como cuatro individuales dedicadas a los artistas Adriana Bustos, Herman de Vries, Susana Velasco y Estíbaliz Sádaba.

La Casa de Colón, dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, ofrecerá también entrada gratuita con un programa dirigido a visitas guiadas que incluye el recorrido general (12:00 y 18:00 horas) con la visita a la pieza del mes. El museo cuenta con cuatro plantas dedicadas al relato de los cuatro viajes de Colón, además de la etapa previa al viaje y el periodo de mestizaje. También se han organizado sesiones temáticas sobre la colección de cerámica precolombina del salón de actos a partir de las 18:00 horas. Al igual que todos los jueves, los visitantes no pagarán por entrar en el Museo Esteban Vicente de Segovia, que a las 17:30 ofrece un recorrido con guía por sus salas.

El Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español, que no cobra por el acceso a su colección desde comienzos de este año, complementa su colección permanente con varias exposiciones: ‘Pablo Giménez. Luz al aire’, ‘Alberto Campo Baeza. Proyectar es investigar’, ‘Dibujos de Ángel Ferrant’, ‘Joan Brossa. Escuchad en silencio’, ‘Sarah Moon. Now and then’, ‘El color y la luz. Los contemporáneos de Esteban Vicente’ y ‘Arte pop en la colección del IVAM’.

Por otra parte, la Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso, vinculada a la Universidad de Valladolid, realizará una apertura especial de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas con entrada gratuita a su colección de arte africano en el Palacio de Santa Cruz, donde el martes se inauguró la exposición ‘Grupo Bogolan kasobane: el arte del barro de Mali, en torno al bogolan tradicional y al arte contemporáneo’.