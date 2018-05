Menos likes y más 'me gusta'

'Like' es una voz procedente de la lengua inglesa que se utiliza en redes sociales como Facebook o Twitter para mostrar la aprobación de una imagen de algo o de alguien o de lo que alguien ha dicho.

Quienes publican contenidos en redes sociales persiguen que sus seguidores indiquen que les gusta lo que han publicado, la foto que han subido o la noticia que han compartido. Cuantos más 'likes', más dinamismo, más posibles menciones y más influencia.

En español existe una expresión, me gusta, con exactamente el mismo significado. Esta expresión es común al hablar de redes sociales: una publicación consigue muchos 'me gusta' y a veces se reciben solicitudes de 'me gusta'.

Me gusta, que es una expresión, funciona como un nombre común (por lo tanto, debe escribirse en minúscula) y no tiene variación de número.

Desde la serie 'Palabras y palabros', dirigida por la profesora de Lengua María Ángeles Sastre, recomendamos utilizar la expresión me gusta, invariable, en vez de 'like' tanto para mostrar la aprobación, el apoyo o la adhesión a lo que otra persona ha expresado o publicado como para referirse específicamente al botón de algunas redes sociales con el que se concreta esta acción. Un 'me gusta', muchos 'me gusta'.

En la lengua escrita, hay que destacar la expresión con comillas para facilitar la compresión del texto.