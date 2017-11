Vuelven Bevilacqua y Chamorro, los héroes literarios de Lorenzo Silva 01:25 Lorenzo Silva. / Virginia Carrasco Los cuatro relatos de 'Tantos lobos', que transcurren en durante un bochornoso verano, retoman a los guardiaciviles creados hace 20 años VÍCTOR NÚÑEZ Madrid Martes, 28 noviembre 2017, 06:36

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) decidió echar mano del bochornoso verano para retomar a los personajes literarios que lo han consolidado en el gusto del público. Pero esta vez no son carne de novela sino de relato corto. No obstante, Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro se ven obligados a utilizar una vez más el talento y la perspicacia que los caracteriza para lidiar con unos casos en los que el terror se esconde en cada esquina, detrás de cada árbol por donde pasean los más pequeños. Por eso las cuatro historias se agrupan bajo el título 'Todos lobos' (Destino).

Estos dos guardiaciviles nacieron de la imaginación de Silva hace 20 años como un experimento literario. "Al principio no tenían vocación de convertirse en sostén de una serie, sino tan solo en protagonistas de algo tan arriesgado como la narración más vanguardista: hacer de dos guardias civiles héroes literarios en la España de finales de los noventa (cuando sólo se concebía la irrupción de un Guardia Civil en la ficción como figura grotesca, siniestra o ambas cosas a la vez) no era mucho más fácil que hacerle tragar el 'Ulises' a la puritana sociedad irlandesa de comienzos del siglo XX", explica el autor. Durante estas dos décadas, Bevilacqua y Chamorro han evolucionado a la par de la sociedad. "A los dos les ha pasado lo que le ha pasado al país, un país que se ha transformado profundamente, con avatares muy complejos que están en las novelas, el enriquecimiento acelerado y luego un desplome brutal. Las corruptelas, los tramposos. Por supuesto que no pueden permanecer ajenos a ese contexto", añade.

Lorenzo Silva ostenta el título de 'Guardia Civil Honorario' gracias a su empeño por comprender la labor del cuerpo policiaco y de hacerle ver a los lectores la importancia de su existencia. "Su trabajo es fundamental para nuestra sociedad. Es verdad que, como en todo, hay malos elementos que se han visto implicados en casos de narcotráfico, por ejemplo, pero han sido juzgados y relevados inmediatamente después de ser descubiertos. Por eso, entre otras cosas, hoy la Guardia Civil goza de una buena imagen", sostiene el también director del festival de novela policiaca 'Getafe Negro.'

Silva le agradece al instituto armado que nutra sus ficciones "con material que nace de la experiencia humana buscada, sentida e interiorizada." En eso se basan los protagonistas de la saga que, en esta ocasión, van tras unos maleantes que tienen un elemento en común: "sus víctimas son criaturas que, por sus pocos años, resultan más vulnerables. Lo que no disuade, sino más bien anima a ciertas personas a disponer violentamente de sus vidas. Una tendencia que nos alerta de la pésima índole que alojamos en los pliegues más oscuros de nuestra especie y señala la necesidad de contar con gente como Bevilacqua y Chamorro y sus referentes reales. Gente que les haga sentir a los muchos lobos que entre nosotros habitan que Caperucita no está sola en el bosque. Que hay a quien le importa lo que pueda sucederle, hasta el punto de dedicar su vida a protegerla", asevera el escritor.