Las viñetas del silencio de Juan Berrio Juan Berrio, en una firma de libros. / El Norte El dibujante vallisoletano publica la novela gráfica ‘Siete sitios sin ti’, a la vez que su trabajo como ilustrador de ‘Siete plantas’, de Dino Buzzati, y el álbum infantil ‘En construcción’ VICTORIA M. NIÑO Valladolid Domingo, 25 marzo 2018, 19:39

Está por partida triple en las librerías. Juan Berrio (Valladolid, 1964) ha publicado su novela gráfica ‘Siete sitios sin ti’ (Dibbuks) que coincide con la ilustración de ‘Siete plantas’ (Impedimenta), de Dino Buzzati, y con el álbum infantil ‘En construcción’. Tres lenguajes distintos dirigidos a otros tantos públicos que muestran las diferentes facetas del dibujante que comenzó en la revista ‘Madriz’.

‘Siete sitios sin ti’ «es un proyecto que empieza a gestarse hace seis años. Pero me he ido colando otros trabajos a mí mismo», dice Berrio. La estructura en siete capítulos «me ha permitido ir intercalando otras historias. ‘Siete sitios sin ti’ iba a ser un capítulo de otra novela gráfica en la que se cruzaban varias historias en una noche. Pero luego vi que podía tener continuidad. Quería plasmar ese momento en el que se toma una decisión difícil en la vida porque algo no funciona o no entiendes al otro. Esa noche en blanco, esos instantes, era el reto, contar los silencios, algo que en otras disciplinas como el cine o una novela puede resultar más ágil, llevarlo al dibujo, mostrar campos vacíos, escenas en la que no pasa nada pero hay que dejar constancia de esa ausencia de acción me parecía un punto de vista narrativo interesante».

Elena es la protagonista, aunque Berrio no da mucha importancia al hecho de que sea una mujer. «Los sentimientos son los mismos, de hecho he tirado de recursos personales. El dibujante también tiene que interpretar a sus personajes, no dejas de sentirte triste si dibujas la tristeza. Viví mis primeras rupturas en la España del final de los ochenta así que para mí era más fácil situar la acción entonces, sin móviles, sin la comunicación inmediata de hoy. Por eso hay señales de ese momento, las cintas de vídeo y alguna otra. Creo que puedo contar un momento de silencio entonces, hoy supongo que la gente de veinte años se deja por ‘whatsapp’. Es bonito no saber qué está pasando», dice este creador que en sus proyectos más personales dibuja, escribe e incluso edita.

Su proceso creativo comienza por el guion, un ‘story-board’ que proyecta la puesta en página «dónde va cada viñeta, después el largo proceso de lápices y finalmente tinta y colores». Hay un tono que transe todos los capítulos, un «amarillo sucio, que da la impresión de acartonado y después en cada capítulo predomina un color, azules, rojos, violetas, verdes, naranjas. Eso sumado a que todo ocurre en interiores, excepto una escena en el parque da unidad al libro».

El eco de la arquitectura

Y quien comenzó a estudiar arquitectura, «aunque nada más comenzar me di cuenta de que no era mi sitio, que solo me interesaba el dibujo», le ha llenado sus libros de casas y calles, de paisajes urbanos sin identificar, «porque pueden ser cualquier ciudad, cualquier sitio». Sí las identificó en cuatro libros que hizo sobre Madrid, «porque era un encargo y debían reconocerse».

Mientras iba gestándose los ‘Siete sitios sin ti’, Berrio publicó con Impedimenta ‘Te quiero’, «una historia mía en pequeño formato, más de amor que de desamor».Pero tiene claro que «mis proyectos marcianos los autoedito». Se refiere por ejemplo al ‘Cuaderno de frases encontradas’, la traslación al papel de un blog de dibujos al hilo de frases de la calle. «Me lo pedía la gente cuando se expusieron en el Museo de la Ilustración de ABC. Lo edité y ahora estoy considerando una segunda entrega». Otro de sus proyectos, llevado a la animación, es ‘Piso el barro-Barro el piso’.

Los libros infantiles son otra línea de trabajo de Berrio. Con la pequeña editorial Litera de Valencia está próximo a salir el álbum ‘En construcción’, un «libro de arquitectura para niños».