El personalizado realismo mágico de 'Pájaros y brumas' José María García con su novela 'Pájaros y brumas'. / R. Ordóñez La nueva obra del periodista José María García evoca con nostalgia y carga simbólica temas como el éxodo rural o las tradiciones GABRIEL DE LA IGLESIA Burgos Sábado, 29 julio 2017, 17:14

Dicen que una obra artística no es tal hasta que no se publica. Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el periodista José María García González, que se ha estrenado en el universo literario con una novela finalizada hace años que permanecía guardada en el cajón y que finalmente ha visto la luz de la mano de la editorial granadina El último Dodo. Y no es un estreno cualquiera. Se trata, según define el propio autor, de un canto a la «nostalgia» del pasado desde una perspectiva cercana al realismo mágico.

‘Pájaros y brumas’ parte de una premisa tan sencilla como actual. Ana, una joven que apenas ha tenido contacto con sus raíces, visita a su abuelo, Marcelo Gumbela, en la residencia de ancianos en la que éste vive. A partir de ahí, se desarrolla una historia en la que nada es lo que parece. O sí, según el prisma desde el que se mire. Y es que, en la novela se abordan cuestiones como el éxodo rural, la lucha por la conservación de las raíces, la emigración o las tradiciones, enmarcadas todas ellas en un «mundo mágico» y acompañadas de una potente carga simbólica. La intención, según explica el propio autor, pasa por «asomarse a un paraíso» que «ha ido borrándose» poco a poco, pero que permanece inmutable en las «voces» de «nuestra infancia».

Y todo ello con una cuidada ambientación en lugares tan simbólicos para la historia de España como el entorno rural -en este caso el Valle de Las Caderechas-, Galicia y Argentina, lugares en los que durante la época del desarrollismo se escribieron miles de historias de idas y, a veces, vueltas. Con todo, es posible que esta primera inmersión en la literatura por parte de García González no sea la última. No en vano, el autor guarda en el mismo cajón del que ha acabado saliendo ‘Pájaros y brumas’ otras «ocho novelas» ya concluidas que «el tiempo dirá» si acaban viendo la luz algún día.