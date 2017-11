Héctor Castiñeira: «La risa es muy positiva en un hospital» Héctor Castiñeira. / El Norte El enfermero habla hoy en Oletvm sobre su cuarto volumen de anécdotas laborales, 'Suero de una noche de verano', que firma como Enfermera Saturada JESÚS BOMBÍN VALLADOLID Miércoles, 29 noviembre 2017, 12:54

Héctor Castiñeira se lanzó a contar en Twitter sus experiencias cotidianas como enfermero, y el éxito –ahora cuenta con 400.000 seguidores en redes sociales– le llevó a crear un blog. Y luego a publicar un libro para el que no encontraba ninguna editorial entusiasta, lo que le obligó a recurrir a la autopublicación. La masiva acogida entre los lectores hizo que pudiera escoger entre varias editoriales cuando se decidió a publicar ‘El tiempo entre suturas’, ‘La vida es suero’ y ‘Las uvis de la ira’, relatos de humor sobre su día a día en hospitales y ambulancias en el Servicio Gallego de Salud. Los firma como Enfermera Saturada y hoy, miércoles, este lucense de 34 años presenta en la librería Oletvm de Valladolid a la 19:00 horas ‘Suero de una noche de verano’ (Plaza&Janés).

El libro comienza describiendo las sensaciones del día en que le ofrecen un puesto de enfermero para cubrir una vacante durante el verano a quien lleva doce años trabajando con contratos de días, semanas, meses. «La enfermería por desgracia está así, al igual que muchas otras profesiones afectadas por la precariedad laboral. Por eso –admite– aunque sea con humor abordo estos temas con los que tanta gente, por lo que se ve, se siente identificada».

Escribe desde la perspectiva del personaje femenino que encarna su alter ego Enfermera Saturada porque, dice, «me parecía oportuno contar vivencias desde un personaje que fuera mujer por cuestión de mayoría. En España somos unos 300.000 profesionales de enfermería y el 90% son mujeres». El relato está trufado de vivencias propias y ajenas que acaba conviertiendo en máximas: «Sospecha siempre que veas a tu supervisora feliz porque eso es que va a joder a alguien» o «el paciente que más se queja suele ser el que menos motivos tiene».

Pese a que el hospital es lugar poco propicio para el humor, considera que practicarlo en ese entorno es muy recomendable. «En las universidades no te enseñan cómo hacer frente al dolor ajeno ni a convivir cada día con la muerte, así que cada sanitario se crea su propio escudo, porque si no, eres tú y no el paciente el que necesita ayuda; el tiempo y la experiencia me han demostrado que la risa es muy positiva cuando alguien está ingresado; aparte de acercarte al paciente, le hace estar más relajado y llevar mejor su enfermedad. Así, contando con humor lo que sucede en la sanidad llevo vendidos 150.000 libros», cuenta satisfecho este enfermero cuya perspectiva humorística se nutre de apuntar en una libreta durante el turno de noche –entre las tres y las seis de la madrugada– lo que ve y oye a su alrededor.