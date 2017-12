Fernando del Val gana el Premio El Ojo Crítico 2017 con su poemario ‘Los años aurorales’ El vallisoletano Fernando del Val posa con su libro de entrevistas. / Otazo Se trata del primer libro de temática amorosa que publica el poeta vallisoletano, que recibirá el galardón en Madrid en el mes de febrero LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Sábado, 2 diciembre 2017, 12:36

El poeta vallisoletano Fernando del Val se ha alzado con el Premio El Ojo Crítico de Poesía 2017 que organiza RNE por su poemario ‘Los años aurorales’. Concebido en 2007, se trata del primer poemario de temática amorosa que publica dentro de una trayectoria en la que solo cinco de sus libros han visto la luz pese a tener otros cinco pendientes de publicación. Este retardo responde a una manera muy particular de trabajar del propio autor, especialmente meticuloso en todo lo que hace. «Intento aplicar distancias con mi propia obra, lo que me lleva a una corrección muy lenta que en ocasiones me puede llevar hasta diez años, caso de ‘Los aurorales’» o su Trilogía de Nueva York, que tardó seis años en llegar a las estanterías, según explica Del Val.

Sobre el libro premiado apunta que sobre la marcha ha ido descubriendo «lecturas de las que no me había percatado», y que el lector puede encontrar «marcas» de sus anteriores trabajos. Desde el punto de vista del jurado, en este poemario «hondura y originalidad se dan la mano, sirviéndose de un lenguaje sustentado en una musicalidad que, muchas veces, se consigue a través de los silencios. Posee una capacidad plástica y reflexiva basada en imágenes fulgurantes e inusuales».

Las notas a pie de página en la que el propio autor se interpela a sí mismo es una de las novedades que sorprenden en ‘Los años aurorales’, inspirado en una relación finiquitada en 2003. «Aunque está de moda atacar al Romanticismo, no estoy en contra de los poemas exaltados», apunta.

Periodista, poeta y ensayista, Fernando del Val (Valladolid, 1978) ha publicado hasta la fecha los libros ‘Los años aurorales’ (2017), ‘Regreso al Metropolitan’ (2013), ‘Lenguas de hielo’ (2012) y ‘Orfeo en Nueva York’ (2011), así como el libro de entrevistas ‘Si te acercas más, disparo’ (2017).

El jurado de este Premio El Ojo Crítico de poesía ha estado formado por el escritor, traductor, crítico, editor literario, filólogo, e investigador Luis Alberto de Cuenca, las escritoras Ana Rossetti y Raquel Vázquez Díaz, los poetas Rafael Morales e Ignacio Elguero, el director del programa ‘El Ojo Crítico’ Luis Miguel Úbeda, y Berta Tapia, responsable del área de Cultura de los Servicios Informativos de RNE.

Este galardón, que se entregará en el próximo mes de febrero en el Museo Reina Sofía, fue creado hace ya 28 años con el objetivo de premiar a jóvenes talentos.