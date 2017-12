'La encrucijada' de Roca y Casañ El dibujante Paco Roca. / Efe El dibujante y el líder de Seguridad Social presentan en La Parada de los Cómics su libro-disco ’ VICTORIA M. NIÑO Jueves, 21 diciembre 2017, 17:00

mpezaron compartiendo asiento en un programa de radio; después, mesa y mantel y finalmente, dudas. El dibujante Paco Roca y el músico José Manuel Casañ, líder de Seguridad Social, han estado cuatro años y medio rondando un proyecto, ‘La encrucijada’, que ha acabado materializándose en un cómic-disco publicado por Astiberri. Esta tarde lo presentan a partir de las 18:00 h. en La Parada de los Cómics (calle Acibelas, 1).

Paco Roca, ese ‘hombre en pijama’, se ha tenido que vestir para este cómic. Por primera vez estuvo acompañado en el proceso. «Ha sido divertido porque crear es dudar, si no dudas es que vas por un camino ya hecho. Normalmente todos esas dudas te las comes tú solo, pero esta vez tenía compañía, fueron dudas compartidas. Es como cuando un satélite coge la órbita de un planeta y continua con más fuerza, así espero estar yo para el próximo trabajo tras esta colaboración con Casañ», explica Roca. Y es que desde hace lustros música y cómic no hablaban de tú a tú. «En los ochenta sí había directores de cine como Almodóvar que hacía música o Víctor Coyote, ente la música y la ilustración. Después, los discos se vendías por cientos de miles y el cómic siempre ha sido ‘underground’. Así que la unión de un dibujante y un músico devenía en que el primero se sometía al capricho del segundo», continúa el dibujante valenciano. «Pero en este caso situamos en la misma encrucijada dos disciplinas, dos personas, dos industrias, dos maneras de vivir con y sin el éxito, dos actitudes ante las modas».

Once canciones

La idea primigenia fue elegir un género musical «que nos gustara a los dos»y relacionarlo con un acontecimiento. «Por ejemplo, la psicodelia y cuando GeorgeHarrison, en el rodaje de ‘Help!’, descubrió el sitar y la música india. Yo hacía el relato y Casañ, una canción. Pero al final en nuestras conversaciones había tanto material, tantas ideas que decidí grabarlas y sobre eso trabajamos hasta convertir esa primera idea en las separatas entre los diálogos».

El líder de Seguridad Social, cuya música parte «de la mezcla del punk y del rock con otros estilos», ha ido componiendo canciones sobre las coincidencias con Roca. «Es como una deconstrucción de su propia historia que comienza con tambores africanos, sigue con blues, country, rockabilly, son cubano, soul, rumba catalana, psicodelia, rock latino hasta el reggae. Él lo lleva a la música y yo he ido eligiendo distintos estilos gráficos. Es al encrucijada de música y cómic, de dos amigos que cuentan historias desde la música y el cómic y que viven de ello. En ambos casos, ni sus padres no los míos creyeron al principio que podríamos lograrlo».

Una de las satisfacciones personales de Roca es que su padre conociera su éxito antes de que el alzheimer borrara su memoria. Precisamente aquella experiencia la volcó en ‘Arrugas’ (Premio Nacional de Cómic) que saltó con gran éxito del cómic al cine de animación. También han sido llevadas a la pantalla sus tiras de ‘Memorias de un hombre en pijama’. ‘Los surcos del azar’ o ‘La casa’ son otras de sus últimas novelas gráficas.

Por su parte, Casañ fundó Seguridad Social en 1982 y entre sus himnos más populares están ‘Chiquilla’ y ‘Quiero tener tu presencia’