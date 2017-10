Dan Brown recorre los escenarios de 'Origen' 14:13 Dan Brown, en el Museo Guggenheim de Bilbao. El escritor vivo más leído del mundo protagoniza, con motivo del lanzamiento de su nueva novela, un documental que ofrece en primicia este periódico M. L. Madrid Martes, 24 octubre 2017, 11:05

El pasado mes de julio Dan Brown estuvo en España preparando todos los detalles del lanzamiento de 'Origen' (Planeta). El autor, el escritor vivo más leído del mundo -ha vendido 200 millones de ejemplares de su obra, que se ha traducido a 56 idiomas-, recorrió algunas de las localizaciones presentes en su nueva novela y aprovechó para grabar un documental, que ahora ofrece en primicia este periódico, en el que explica tanto las claves del libro como su proceso de creación.

«Ciencia y religión son complementarios», sostiene Brown, durante la pieza de catorce minutos de duración. La novela 'española' del autor estadounidense arranca en Montserrat y sigue su trama por Bilbao, Madrid, Barcelona y Sevilla. Lugares que el escritor ha "vivido y recorrido" para investigar y culminar este 'thriller' plagado de símbolos y eternas preguntas existenciales que protagoniza de nuevo Robert Langdon.

Hijo de una organista "muy religiosa" y de una profesor de matemáticas "agnóstico", confiesa Brown que estuvo "perdido desde el primer día entre la religión y la ciencia" esos "dos lenguajes complementarios que cuentan la misma historia". Ambos "son manifestaciones de los esfuerzo del ser humano para comprender lo divino", asegura.

"¿Prefieres un mundo sin religión o sin tecnología?", se pregunta el autor de 'Origen', que se confiesa "fascinado siempre por los dilema éticos, esas preguntas que existen en la zona gris entre lo que esta bien y lo que está mal" y a los que regresa el autor de 'El código Da Vinci', obra que ha vendido 80 millones de copias en medio centenar de idiomas.

Esta vez Langdon busca respuestas en la biblioteca del Monasterio de Monserrat, en La Pedrera de Barcelona o el Museo Guggenheim de Bilbao, escenarios junto a Madrid y Sevilla de esta novela que es un canto de amor a España. Un país "muy cercano y querido" al que Brown ama y respeta. "He pasado muchos años aquí y ha sido un placer regresar para investigar", dice.

"Siempre he considerado a España un lugar de hermosas paradojas, es un país con mucha historia y gran tradición religiosa. Cuenta con una gran visión de futuro y no deja de innovar en ciencia y tecnología, de modo que cuando me dispuse a escribir una novela que mezcla lo antiguo con lo moderno tuve claro que solo había un lugar donde podía ambientarla", resume el escritor estadounidense.

Para su autor 'Origen' es "un auténtico 'thriller' de Roberl Langdon" que está "repleto de secretos, símbolos, y por supuesto, de códigos". Recuerda que los símbolos están en sus historias "normalmente ligados al Renacimiento y a una iconografía religiosa", ámbitos "en los que Langdon es un experto y en los que se siente como en casa". "Pero esta vez las cosas son algo distintas", aclara sobre un libro que se pregunta por la naturaleza del arte.

El documental está dirigido por Fernando Trullols, ganador del Goya al Mejor Corto de Ficción en 2012 por 'El barco pirata'.