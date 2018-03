'El Rey ante el espejo', la crónica de la última Casa Real La escritora y periodista Ana Romero, en la librería Oletvm, Valladolid. / Henar Sastre La escritora Ana Romero publica un libro sobre los retos que ha enfrentado el monarca Felipe VI hasta la fecha CLARA RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ Valladolid Jueves, 22 marzo 2018, 10:56

Apenas han trascurrido tres años de reinado, pero Ana Romero asegura que, a un promedio de diez meses por reto, a Felipe VI le ha tocado encarar una ruptura con su hermana más querida, sentarse en el inestable trono que le dejara su padre, sobrellevar diez meses sin gobierno y afrontar una crisis sobre la desintegración de España. Así lo expone el nuevo volumen que ha publicado la periodista gaditana, que viajó hasta la librería Oletvm de Valladolid para darlo a conocer. ‘El Rey ante el espejo’ continúa la crónica en torno a la Casa Real que comenzó con ‘Final de partida’, esta vez con un relato que ella misma define como «de urgencia» y que va de padre a hijo, del discurso de abdicación hasta el discurso sobre Cataluña.

«Después de ‘Final de Partida’ estaba claro que a la gente le interesaba el tema, y la idea era que el nuevo libro cerrara en septiembre», confiesa Romero. Los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils invitaron a la escritora a aguantar el pulso más allá del 50 cumpleaños de Felipe VI, y el ‘procés’ y el insólito discurso del monarca propiciaron un punto de inflexión que se convirtió en el remate del libro.

«Los escándalos de su padre hacen que en contraste parezca que en el reinado de Felipe VI no ha pasado nada», explica la periodista internacional, que comenzó a bucear en los entresijos de la Casa Real a raíz de la operación a la que se sometió el rey emérito. Sin embargo, el ritmo de los acontecimientos ha sido frenético, y aún es pronto para hacer balance. «Si miramos el reinado de su padre, nos faltarían 37 años para observar el cuadro completo», recuerda, «no puedo ni imaginar que sean igual de intensos». La reina Letizia Ortiz también marca la diferencia: se ha convertido en primera ‘consorte plebeya’ de España y ocupa un rol determinante junto a su esposo, que se completa con otras personalidades como la reina Sofía, las infantas Cristina y Elena o el excomisario Villarejo. Con estos personajes como protagonistas, no sería de extrañar que esta crónica hecha libro fuera incómoda. «La Casa Real intenta ser siempre distante en ese sentido, quizás haya sido más polémico entre políticos y periodistas», reflexiona la autora, que afirma que la institución real solo se lanzó a desmentir una obra en el caso de ‘El precio del trono’, de Pilar Urbano. Ana Romero no niega que haya proyectos en el horizonte. «Los políticos se van, pero ellos siempre están ahí», apunta. «Materia hay para una trilogía, pero no tengo claro que quiera continuar», admite después. Eso sí, quiere hacer «periodismo en libro» y aventura que tiene una idea, pero preserva el misterio. De momento, la actualidad continuará en la labor de escribir el futuro de la Casa Real, aunque quizás no sea capaz de mirar ‘entre cortinas’ con su mismo enfoque.