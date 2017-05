Una novela a 30 voces y siete lenguas

No está escrito que el panadero tenga que ceñirse exclusivamente a hacer pan, el bombero a apagar fuegos, el músico a componer y el profesor limitarse a enseñar su materia. ¿Por qué no ir entonces un poco más allá y aprovechar las sinergias que genera toda profesión? Por qué no poner el aula boca arriba y agitar a tus alumnos en una tormenta de ideas para pensar en una novela coral. Escribir una historia a cuarenta manos, aprovechando todos y cada uno de los diccionarios que se emplean en el interior de la Escuela.

Esta idea, en su origen algo descabellada, salió de boca de un alumno de portugués de la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid (EOI)allá por octubre de 2015. «Construyamos una novela en siete idiomas», propuso, «y hagámoslo en siete capítulos para que cada uno se pueda leer en las lenguas que imparte la escuela», prosiguió la iniciativa.

El resultado de aquel germen lleva hoy por título ‘Concierto para tres voces y siete lenguas’, ha sido financiado por la librería Eurobook, y al margen de su carácter pedagógica, esconde una finalidad solidaria ya que donará todo el dinero recaudado en su venta a la Fundación Segundo y Santiago Montes.

Se trata de un proyecto complejo que ha tardado casi dos años en ver la luz, y que el miércoles 17 de mayo vivirá su presentación oficial con algunos de los alumnos que han tomado parte, alrededor de unos treinta -algunos ya han abandonado la Escuela de Idiomas-. A la cabeza del libro se encuentran Lucas Sánchez Villalón, promotor de la iniciativa, y Fredes Antuña, directora de la Escuela. «Ya trabajábamos con los alumnos en talleres de escritura, y la idea de este alumno nos dio pie para cogerla rápidamente y ponernos manos a la obra», recuerda Lucas Sánchez, uno de los eslabones encargado de coordinar a profesores y alumnos. «No es fácil poner de acuerdo a tanta gente porque, además de buscar huecos para ajustar el calendario, había que ponerse de acuerdo en la trama y en todas las ideas que se iban proponiendo», explica.

La novela consta de siete capítulos, uno por cada idioma que se imparte

en la Escuela, y todos están también traducidos al español

Tocaba remangarse y apuntar las líneas maestras sobre la que giraría la novela. El esqueleto estaba más o menos definido. Serían siete capítulos por los siete idiomas que se imparten en la escuela. Empezando por el inglés, y prosiguiendo por el italiano, el alemán, el chino, francés, portugués y el español para terminar de rematar el libro. Una novela inmersa de lleno en una torre de babel, con la dificultad añadida de tener que conjugar los vericuetos de la trama en las distintas lenguas para que no perdiera ni el ritmo ni la atención del lector. Para ello tanto él como la directora del centro Fredes Antuña echaron mano de los alumnos más veteranos. Los que cursaban niveles superiores para que todo resultara más fácil.

«Esa fue precisamente otra de las dificultades porque en cada capítulo se abren puertas para poder seguir adelante», asegura Sánchez Villalón, que no se arriesga a catalogar la novela en un género concreto. «Es más bien un libro de iniciación que puede encajar en novela sentimental, pero que por momento también tiene situaciones de intriga», apunta.

Sin llegar a destripar el contenido del libro, ‘Concierto para tres voces’ se centra en la vida de tres personajes con un perfil similar al de sus progenitores que viajan por distintos países para buscarse la vida. Un argumento, muy actual, que lleva a los protagonistas hasta Brasil, Berlín, Roma,... y que cuenta, además, con ilustraciones realizadas por algunos de los alumnos que alternan los idiomas con el estudio en Bellas Artes.

«El proceso fue más bien complejo, con distintas tormentas de ideas para poner en común las ideas de cada uno, y con una retroalimentación que finalmente ha servido no solo como un buen ejercicio de clase sino también para que los alumnos se implicaran en el proyecto», señala Lucas, profesor de francés, respaldado en todo momento por la directora, la asturiana Fredes Antuña. «La destreza a la hora de escribir es uno de los apartados del examen del idioma, y en ese sentido ha servido de gran experiencia», apunta la máxima responsable del centro., satisfecha con el resultado final. «La verdad es que el proyecto ha requerido de mucho esfuerzo pero ha merecido la pena por la ilusión con la que se ha comprometido todo el mundo», subraya.

Ya con el libro en la calle, todo lo que se recaude con las 450 copias que se han hecho, irá destinado a los distintos proyectos que lleva a cabo la Fundación Segundo y Santiago Montes.

La presentación de ‘Concierto para tres voces y siete lenguas’ tendrá lugar el miércoles 17 de mayo, desde las 19:00 horas, en el salón de actos del EOI con la presencia del consejero de Educación, Fernando Rey.