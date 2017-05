Luz Gabás: «Todo aquello que se es a lo largo de la vida se refleja en los personajes que se crean»

Hace cinco años, el fenómeno editorial de ‘Palmeras en la nieve’ fue toda una sensación entre el público lector, hasta el punto de ser, a fecha de hoy, el mayor triunfo de su autora, Luz Gabás, con apenas su debut. Tras su adaptación cinematográfica en 2015, y la publicación en 2014 de ‘Regreso a tu piel’, la escritora saborea las mieles del éxito y vuelve con una nueva historia de amor en ‘Como fuego en el hielo’, obra ambientada en el siglo XIX que Gabás presentó ayer en la Feria del Libro de Valladolid.

La autora deja atrás el estilo de alternar tiempos narrativos (pasado-presente) que caracterizó sus obras previas, pero mantiene su cuidado en la prosa poética, que se extiende, especialmente, en la descripción y ambientación de los lugares donde se desarrolla la trama, hasta el punto de que la atmósfera deviene, en sí misma, un personaje más, junto a los protagonistas: «Es algo que he aprendido de Julio Llamazares», declaró Gabás, admiradora de ‘La lentitud de los bueyes’.

Sobre su ambientación en el siglo XIX, la escritora admitió tenerlo muy olvidado: «En mis clases de Historia parecía que lo pasábamos por alto», aseveró, si bien encontró su atractivo en la importancia que este período concedió al Romanticismo «como corriente cultural». Este aspecto le ha permitido ir de «lo general a lo específico» y aglutina una «cantidad interesante de conflictos», previos a los movimientos de vanguardia y transgresores «que hoy nos han hecho ser aquello que somos».

Gabás, que también ha desempeñado el cargo de alcaldesa en el municipio oscense de Benasque, reveló a los medios que «todo aquello que se es, a lo largo de la vida, se refleja en la escritura y los personajes que se crean», al igual que ‘Palmeras en la nieve’, «de fuerte carga didáctica», porta consigo su faceta de profesora universitaria.

En su relación con el público lector, la autora sostiene que no escribe «pensando en las ventas», ya que su relación con la literatura se remonta a sus años de niña y no se lanzó a escribir hasta que no se encontró «con el valor y la soltura necesarios» para emprender el proyecto de construir una novela. «Eso forma parte de mí», aseguró. Como de ella también parece formar la construcción de fuertes personajes femeninos, pese a que ella asegura que no hace ningún esfuerzo ni intención por que estos sean así: «Simplemente tomo las experiencias de las mujeres que conozco. Creo que tengo la suerte de estar rodeada de mujeres fuertes».

Por ello se mantiene ajena a los vaivenes editoriales que ora apuestan por la novela negra (al raíz del éxito de Stieg Larsson), ora por la narrativa de la Guerra Civil: «El lector ávido busca de todo, le gusta alternar: literatura histórica, criminal, de amor, filosófica, ligera…», enumeró. No le supone una carga que su nombre siga vendiéndose como «la de ‘Palmeras en la nieve’»: «Fue un recuerdo imborrable y precioso», si bien del todo punto inesperado: «Aunque imaginas la película cuando escribes la obra, nunca piensas que vaya a ser verdad». Aquel boom le lleva a bromear con otros escritores: «Hablamos de venir a las Ferias del Libro con camisetas que, más que definirnos, nos resuman: yo soy la de ‘Palmeras en la nieve’, este es el de las novelas de Roma, aquella es la de ‘El tiempo entre costuras’…».