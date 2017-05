Libros para unos, libros para todos

No solo la feria se alimenta de los fenómenos del año y de los grandes actos vinculados a escritores de mayor o menor éxito. También los más pequeños están presentes en la programación Alrededor de 5.000 niños y jóvenes tienen un contacto directo con el mundo de la literatura a través de las múltiples actividades organizadas en el marco de la 50ª Feria del Libro de Valladolid para este público, que tiene un pabellón especial reservado para ellos. La promoción de la lectura no se limita al recinto de la Plaza Mayor sino que también ha llegado a los hospitales de la capital vallisoletana, el Río Hortega y el Clínico Universitario, para acercar los libros a los niños que por motivos médicos no pueden acercarse hasta la feria.

Una de las actividades que más interés ha concitado en el arranque de la 50 edición de la Feria del Libro de Valladolid ha sido la proyección en 360º de un cortometraje sobre Gloria Fuertes proyectado durante el fin de semana en una cúpula full-dome dentro del pabellón infantil. Más de un millar de personas visualizaron el vídeo que se proyectaba cada 20 minutos.

El teatro también ha despertado un gran interés entre el público infantil y juvenil. Prueba de ello fue que las dos representaciones de ‘Deambulantes o la verdadera historia de la poeta errante’, de la compañía Cantera, llenaron el aforo del Teatro Zorrilla, con más de 600 espectadores.

Durante todas las mañanas, se desarrollan visitas escolares previamente concertadas con una veintena de colegios de la capital por las que pasarán más de 1.200 alumnos, a los que les explican las exposiciones que hay en el pabellón infantil, dos sobre Gloria Fuertes, con un recorrido por su vida e ilustraciones de Noemí Villamuza, y una sobre José Zorrilla, con dibujos de Óscar del Amo.

La Feria del Libro también tiene programadas actividades dirigidas al público infantil para que los más pequeños puedan participar junto a sus familias. Muestra de ello fue el mural participativo que está dibujado en el centro de la Plaza Mayor bajo la coordinación de Alberto Sobrino y Óscar del Amo.

‘El Atelier de Beatriz’ logró crear un ambiente especial en la Plaza Mayor el pasado domingo por la tarde cuando decenas de personas pudieron contemplar en directo el trabajo de Beatriz Martín Vidal, ilustradora del cartel de la 50 edición, acompañada por la música del dúo ‘Lugares comunes’.

El pabellón infantil también fue escenario de una exhibición de Lucha-libro, con dos ‘batallas’ entre escritores e ilustradores, que en cinco minutos tenían que demostrar sus dotes creativas y de improvisación.

Además, todas las tardes hay talleres de narración oral enfocados a que el público infantil pueda ir acompañado de sus familias.

La actividad infantil se prolongará hasta el domingo 14 de mayo. Entre las actividades que quedan por delante destaca la iniciativa de ‘Cuentos al viento’, ideado por el colectivo atrapavientos.org y que se enmarca también dentro del programa Ilumina de la Junta de Castilla y León, que consiste en un taller de escritura de cuentos que luego se identificarán con un número y se lanzarán al viento con globos de helio.