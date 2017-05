«Mis novelas son más de cuentista que de novelista, y los cuentos más de poeta que de cuentista»

Tiene el ego vacunado. No solo lo afirma sino que, a pesar de ser reconocido como una de las voces indispensables para trazar el mapa de la narrativa breve en español, no se le aprecia ni en su discurso ni en su forma de estar ninguna de esos tics del escritor que, acostumbrado a que le alaben, acaba creyéndose un genio. No, Eloy Tizón (Madrid, 1962) se ha enfrentado con humildad y vértigo a la celebración del 25 aniversario de la publicación de ‘Velocidad de los jardines’, un libro de cuentos que ha acabado convirtiéndose en una obra de culto para todos los amantes del relato. Sí, de ese género que a pesar de editoriales heroicas, como Páginas de Espuma, responsable de la edición conmemorativa, y de las grandes firmas que lo practican sigue siendo minoritario.

Este autor es tan original y tan contenido en su satisfacción que considera una suerte que el conjunto de relatos que inició su exitosa carrera literaria no tuviera un gran reconocimiento de salida, sino que su eco fuera creciendo gradualmente, y tuviera una vida paralela que le permitió seguir otros caminos, sin la presión de un triunfo repentino. Ayer habló de su trayectoria en la Feria del Libro de Valladolid.

¿Y cómo ha vivido ese reencuentro con el libro que empezó todo?

Pues lo abordé con temor y con cierta prevención pues, aunque en este tiempo seguían saliendo reseñas y me llegaban comentarios de gente que lo había descubierto porque alguien se lo había recomendado, lo cierto es que yo no lo había vuelto a leer. Y tenía miedo de encontrarme con un libro muy ‘perfecto’. Y afortunadamente me he encontrado con un libro que no lo es, que es el libro de alguien que está buscándose. Que tiene hallazgos parciales y también excesos. Me ha sorprendido un tanto encontrar en él tanta pasión literaria, tanta fe en la palabra escrita y tanto amor por la literatura. Eso me reconcilia con el libro porque me ha permitido sentir de nuevo esa pasión.

Para la edición conmemorativa ha escrito un prólogo, ‘Zoótropo’, que funciona como un libro autobiográfico y también como poética. ¿Necesitaba explicarse ante sus lectores de hoy?

Sí. Me parecía importante que el texto original estuviera acompañado por un relato paralelo que contextualizara de dónde surgen esos cuentos, cómo era la persona que los escribió y la época que los contiene, los nombres que circulaban por ese tiempo. También mi toma de posición ante la literatura, que de alguna forma sigue siendo la misma. Y eso que sentía una cierta incomodidad por abordar ciertos aspectos que me producían un cierto pudor. Porque yo soy un escritor de ficción y aquí me sentía un poco a la intemperie. Luego ha sido muy gratificante porque muchos lectores se han sentido emocionados con ese texto y no solo los de mi generación sino también jóvenes que quieren escribir y se sienten identificados con lo que cuento.

O sea, que tuvo sentimientos encontrados mientras lo escribía.

Sí, porque me preguntaba hasta dónde contar sin resultar exhibicionista, como equilibrar todos los ingredientes. Quería ser justo con el libro, no idealizarlo pero tampoco mirarlo con la condescendencia del que ya ha escrito otras cosas.

Y, ¿en qué ha cambiado Eloy Tizón desde esa obra a las últimas como ‘Parpadeos’ o ‘Técnicas de iluminación’?

He ido cambiando hacia un cierto aplomo. En ‘Velocidad de los jardines’ he detectado una sensación de urgencia. Un deseo de que fuera reconocido como un libro literario. Un libro así kamikaze solo puede ser un primer libro, escrito antes de los lectores. Porque luego, aunque seas un autor minoritario, ya tienes un público que espera algo. En esa primera obra el peso de lo leído es mayor que el peso de lo vivido. Es lógico, no has tenido aún grandes experiencias, aunque sí alguna ya importante. Ahora sin embargo el peso vital se equilibra con las lecturas, que, por supuesto, siguen existiendo y ampliándose. En ‘Técnicas de iluminación’ ese amor por la literatura está filtrado por una experiencia mayor.

Volver me

ha permitido reencontrarme con

el libro y sentir de nuevo esa pasión"

Y eso en qué se traduce finalmente.

Quiero pensar que le da a la escritura una mayor verdad humana. Hay textos en ‘Técnicas’ que solo pueden escribirse cuando ya has cumplido cincuenta años.

Una de las características de sus relatos es el ritmo, musical y a veces trepidante. ¿Cómo lo atempera en las novelas?

Es cierto que los cuentos y en especial los de ‘Velocidad’ los he escrito con mucha musicalidad. Incluso cuentos como ‘Los viajes de Anatalia’ son más musicales que narrativos. El cuento es ideal para este tipo de experimentos. Cuando escribo novelas intento seguir manteniendo ese brillo chispeante, construir alguna escena corta que pueda ser leída como un texto autónomo. Son novelas más de cuentista que de novelista, como los cuentos son más de poeta que de cuentista, me gusta esa hibridación de géneros.

Lo próximo, ¿será una novela o un libro de relatos?

No sé aún lo que será. En principio estoy trabajando unos relatos, pero todos tienen el mismo narrador y un protagonista común, así que no sé si acabarán formando una novela. Mi forma de escribir es darle muchas vueltas a las ideas. Lo entiendo como una especie de asedio. Se me ocurre algo y doy vueltas alrededor hasta que, poco a poco, voy entendiendo de qué se trata. No sigo un plan, voy merodeando…