Cuando el corrupto es tu padre

Su pluma está hecha al ensayo académico, a la escritura reflexiva y al mundo de las autoridades. Pero el verano de 2015, Pilar Celma decidió dejar volar los dedos sobre el teclado sin más ancla que su idea inicial: qué siente un adolescente cuando su progenitor protagoniza un caso de corrupción, qué pasa cuando el modelo se desdibuja, cómo le afectan otras cuestiones que flotan en el ambiente de la España de hoy. Así surgió ‘Los colores del cristal’, la novela juvenil con la que debuta como escritora y que ayer presentó en la Feria acompañada por Óscar Esquivias.

Fue el escritor burgalés quien antes de glosar la obra advirtió del prejuicio general sobre la literatura juvenil. «Siempre te preguntan ‘¿y la puedo leer yo?’ o ‘¿para cuando una novela de verdad?’ Como si esta fuera una literatura rebajada o de segunda fila para un lector formado», asegura quién publicó hace una década dos entregas de su saga ‘El signo de los valientes’ (Edelvives), a la que espera volver. «Los lectores jóvenes son los más difíciles y los más apasionados. Si consigues engancharles leen con una intensidad que todos los escritores envidiamos». Celma quizá les intuyera cuando elaboraba material de apoyo de análisis lingüístico para los profesores de bachillerato.

Edad fronteriza

En el mundo de la ficción Pilar se planteó un protagonista que la llevó al mundo fronterizo entre el final de la infancia y el inicio de la juventud. La acción comienza con el curso y sus tres personajes se ven transidos por los acontecimientos de ese año escolar. «Es una obra sobre la amistad, sobre tres amigos que concitan el desdén de los demás compañeros de clase. Transcurre en un pueblo cántabro, donde tienen bastante libertad. Al comienzo están fascinados por una mujer a la que consideran una bruja», explicó Esquivias en ese primer guiño a la infancia. «Luego aparece una nueva compañera rodeada de un halo de misterio que introduce el elemento perturbador. «Poco a poco les irán sucediendo cosas, enfrentándose a situaciones que les colocan el la realidad», dice Celma, que desmiga cuestiones como el maltrato, la corrupción, la enfermedad o el acoso escolar.

«Al inicio de la novela, los chavales se aferran a la su niñez, pero la realidad se impone y hay fenómenos que deben interpretar. Eso les hace madurar, no acaban como empezaron. No es una novela negativa, pues descubren que son dueños de su destino, que pueden sobreponerse a las circunstancias y tienen a sus amigos para apoyarse. Por eso el título, la vida depende del color del cristal a través del que se mira», explica la codirectora de la Cátedra Miguel Delibes. ‘Los colores del cristal’ fue publicada hace dos años con apenas difusión y ha sido reeditada ahora. Su autora tiene esperanza en que la lean sus destinatarios, «los jóvenes». Le gustó la experiencia y sigue escribiendo, «aunque con esta vida que llevo, solo en vacaciones que es cuando tengo tiempo. Me resulta relajante», afirma. Su próxima cita literaria, una colección de cuentos «para mayores».