Elísabet Benavent trajo la magia de Sofía a Valladolid

La escritora, que dio vida a Valeria y a su grupo de amigas, convirtió ayer miércoles la planta baja de la librería Oletvm de Valladolid en el Café Alejandría, lugar donde trabaja Sofía, la protagonista de su última saga, ‘La magia de ser Sofía’ y ‘La magia de ser nosotros’ (Suma). Elísabet Benavent fue la conductora de una tertulia en la que a medida que pasaba el tiempo el público se animaba a preguntar. Casi un centenar de personas se acercaron a la firma de libros de esta autora que desde que se embarcó en su particular aventura de contar historias, no ha dejado de escribir. El resultado de ello, 15 trabajos publicados en tres años y medio. «Dormir se me da mal», bromeó Benavent.

Con cada una de sus sagas ha creado un mundo más allá del papel y ha dado vida virtual a sus personajes. De esta forma, la historia de amor entre Sofía y Héctor se puede escuchar en Spotify y ver en un muro de Pinterest. «Ahora estoy muy centrada en mimar a Sofía trabajando en redes sociales, como ya hice con sus hermanas mayores», aseguró la escritora. Unas plataformas donde este personaje ya tiene más de siete mil seguidores, en el caso de la red social de las imágenes, aunque estos parecen escasos si se comparan con los 33.000 de la propia autora en Twitter y los casi 60.000 en Facebook, espacios desde donde bajo el nombre @Betacoqueta tiene una comunicación muy directa con sus lectores.

Benavent califica la historia de Sofía como «la más normal de todas las que he escrito», en la que ha querido mostrar «la magia de las pequeñas cosas que nos rodean día a día y que pasamos por alto», dijo. Pero también ha sido «la más difícil de escribir», confesó la escritora a sus lectoras, a la vez que las contaba que «el día que tenía que entregar el primer texto de la novela, borré el archivo y empecé con una página en blanco». Así transcurrió una tarde en la que la autora valenciana se acercó a su público de Valladolid.

Los textos de Elísabet Benavent, como ella misma explica, «tienen un punto natural» y en ellos habla sobre sexo, trabajo, amistad, la ciudad en la que viven los protagonistas... de la misma manera en la que cualquier persona podría hacerlo en su grupo de amigos. Ahora se encuentra «mimando» a Sofía e inmersa en los nuevos proyectos de los que «todavía no puedo decir nada, porque están colgando de hilos». Puede que alguno de los personajes de otros libros pasen a un primer plano, como Gabi de la trilogía 'Mi elección', según dejó intuir en la conversación que tuvo con sus lectoras.

Además, otros de los proyectos sobre el que la preguntó una de ellas fue sobre la adaptación de la saga de 'Valeria' a una serie televisiva. «La idea lleva tres años parada, pero creo que ahora es muy buen momento para retomarla», confirmó Benavent, que no quiso concretar más.