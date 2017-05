La obra teatral de Zorrilla que no conocía nadie

Para situar el descubrimiento es necesario retrotraerse a 1836. Al Madrid efervescente al que acuden los jóvenes literatos guiados por la fiebre de las publicaciones teatrales. También un jovencísimo José Zorrilla, huido de su Valladolid natal para dar rienda suelta a su pasión por las letras. En ese caldo en plena ebullición, según asegura el investigador, doctor en Filosofía Hispánica por la Complutense y meticuloso estudioso del teatro español del siglo XIX José Luis González Subías, se cocina ‘El Condestable de Sicilia’, la primera obra de teatro escrita por Zorrilla e inédita hasta nuestros días.

«Estamos ante un descubrimiento de primera magnitud. Teníamos una obra del gran Zorrilla, referente del Romanticismo español, ¡y no lo sabíamos!», exclamó el propio González Subías durante su anuncio en la Casa Zorrilla en compañía de Pedro Ojeda. Anuncio del que, lógicamente, se desprenden no pocas dudas y preguntas. Desde el desconocimiento de este texto hasta el rechazo del propio autor al ignorarlo, pasando por las pruebas que certifican su autenticidad.

‘El Condestable de Sicilia, drama en tres actos y en verso’ es una obra de apenas 36 páginas sin datar que González Subías encuentra por casualidad en Barcelona. «Me topé en Internet con la obra, cuyo vendedor la había adquirido de un librero de Barcelona llamado Luis Millá», explica este especialista en teatro español del siglo XIX, sobre un texto por el que desembolsó 112 euros cuando el vendedor lo consiguió por 12. La fecha la sitúa el propio González Subías en otoño de 1836. «Si hubiera sido posterior lo hubiera editado Manuel Delgado, que fue quien editó ‘Vivir loco y morir más’, ‘Más vale llegar a tiempo que ronda un año’, y ‘Ganar perdiendo’, sus primeras obras. Lo imprimió antes porque no le conocía», apunta, reconociendo en su lectura el estilo de Zorrilla, «unos cuantos versos que recuerdan al Tenorio», y un inspiración en el argumento tanto de ‘Casarse por vengarse’, de Rojas Zorrilla, como de obras de éxito de la época como ‘Don Álvaro o la fuerza del sino’ y en ‘El Trovador’. En cuanto a la firma, en la portada del original se puede ver ‘J. Zorrilla’, «que es como firmaba entonces artículos periodísticos o las cartas en aquella época, según recoge el propio Narciso Alonso Cortés, ya que posteriormente en las ediciones de Delgado ya firmaba como José Zorrilla».

Sobre la temática, el autor sitúa la escena en la Guerra de Sucesión española, aludiendo al enfrentamiento entre liberales y carlistas, según asegura este investigador, convencido de que Zorrilla no hace alusión alguna a esta obra «porque no le gustó lo que escribió y se arrepintió. Desde luego no es una de sus mejores obras», apunta González Subías, que en noviembre de 2016 publicó ‘El Condestable de Sicilia’ gracias a una editorial americana, Juan de la Cuesta.