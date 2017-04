'El sillón del diablo' acerca los crímenes del siglo XVI a la actualidad

Dicen que toda leyenda tiene parte de verdad. También dicen que la ciudad de Valladolid esconde más de un misterio. Suelen ser de tradición oral y está en manos de cada uno creerlos o no. Desde el pasado 31 de marzo, la Acera de Recoletos se ha convertido en testigo de alguno de estos mitos a través de las charlas, exposiciones y presentaciones de libros que se están celebrando en torno a la XXV Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Este año la cita literaria ha querido celebrar sus bodas de plata alrededor de las leyendas de tradición oral, entre las que destaca la de ‘El sillón del diablo’, a la que dedican un rincón especial.

En este ambiente de misterio el autor vallisoletano Víctor M. del Pozo acudió a la feria para desvelar todos los misterios que rodean a la leyenda. Un mito que le llevó a escribir su primera novela, ‘El sillón del diablo’ (Gryphos Publicaciones). A través de ella, del Pozo traslada al Valladolid de 2015 unos hechos que ocurrieron en el siglo XVI, y a los que se tiene que remontar el inspector Navarro para intentar detener a un asesino que está sembrando el terror en la ciudad. Para entender el misterio el policía tendrá que descifrar el enigma del sillón. El libro propone un recorrido por la ciudad actual y por la que vivió Andrés de Proaza.

Disección de cadáveres

El sillón que alimenta la leyenda, en el Museo Provincial de Valladolid. / V. M. del Pozo

Una silla antigua que pasaría desapercibida si no fuera por los misterios que la rodean. Según cuentan, este sillón se cobró más de una vida en los años del Renacimiento. Por aquellos tiempos Valladolid era uno de los centros mundiales donde se permitía la disección de cadáveres en la Universidad. De entre los estudiantes de Alonso de Guevara, destacaba un portugués de origen judío, Andrés de Proaza, con quien comenzó a forjarse la leyenda negra.

El joven sentía una gran curiosidad por la medicina y por el cuerpo humano, algo que le llevó a experimentar tanto con personas vivas como con muertas en el sótano de su casa –situada en la calle de Esgueva–. Las sospechas, que comenzaron con la desaparición de un niño del vecindario, se constataron cuando la policía descubrió los restos del pequeño en el domicilio de Proaza. Por ello se le condenó a muerte –hay quien dice que en la horca, otros aseguran que en la hoguera–. En ese momento el joven achacó toda su maldad a un sillón que guardaba en casa: El sillón del diablo. Al parecer, se lo regaló un nigromante de Navarra y en él no se podía sentar nadie que no fuera médico y no debía ser destruido bajo ningún concepto, pues el que lo hiciera moriría. A pesar de todo ello, la butaca podía curar enfermedades.

Aunque nadie hizo caso de esta historia, el sillón nunca se destruyó y tiempo después acabó con la vida de dos bedeles de la Universidad de Valladolid, donde se guardaron los muebles de la casa de Proaza.

El autor

Víctor M. del Pozo asegura ser algo «escéptico cuando escucha este tipo de historias» y reconoce que «ni siquiera se ha podido probar la existencia de un médico que se llamara Andrés de Proaza». A pesar de ello, su gran interés por la ciudad y la curiosidad que le despertó la leyenda, provocó que el argumento de la novela le llegara «casi al instante».

Valladolid se presentaba muy diferente por aquellos tiempos, era el siglo XVI, «el momento más esplendoroso de la ciudad», dice del Pozo, y las supersticiones de la época ayudaron a llenar de misterio esta historia. ‘El sillón del diablo’ es una novela policiaca e histórica que también quiere ser «una guía de la ciudad», que aporte nuevas curiosidades a los lectores locales y una visión histórica e interesante a los visitantes.