El Diccionario de los «nativos digitales» comienza a redactarse en Burgos

El nuevo Diccionario de la lengua Española comenzó a escribirse ayer en Burgos. Representantes de las diferentes academias de la lengua repartidas por el mundo, convocados en torno a la Comisión Interacadémica constituida a tal efecto, se dieron cita en el Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (Ilcyl), donde debatirán durante tres días las bases del futuro diccionario. Y lo harán marcando un punto de inflexión en esta materia, por cuanto que la vigésimo cuarta edición del Diccionario se antoja «histórica».

No en vano, tal y como subrayó el director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, el nuevo volumen será el primero en ser redactado en formato digital. El primero en ser redactado para los «nativos digitales». Hasta ahora, los académicos redactaban el Diccionario para ser impreso y, a partir de ahí, ser digitalizado. A partir de esta edición, el proceso será el contrario, toda vez que la propia RAE ha certificado que los derroteros han de transitar ya por esa vía. La realidad es tan tozuda como reveladora. El pasado ejercicio, la página web de la RAE registró 801 millones de consultas, es decir, más de 2,2 millones de consultas cada día. Casi nada.

Además, este cambio de planteamiento, que no significa que el Diccionario deje de imprimirse y editarse en papel, conllevará varias ventajas añadidas, empezando por la posibilidad de actualización permanente. La idea, según ha explicado Villanueva, pasa por realizar una revisión anual y puntual del Diccionario.

Paralelamente, la apuesta por el modelo digital también favorecerá el crecimiento del propio Diccionario, que ya no tendrá los «problemas de espacio» inherentes a una edición en papel. El último volumen, por ejemplo, contiene alrededor de 93.000 palabras y 200.000 acepciones, que suponen un tope máximo. Básicamente, subraya Villanueva, «no caben más». En un diccionario digital, por el contrario, «esas limitaciones desaparecen» y, de hecho, en la próxima edición se espera «recuperar muchas palabras» perdidas en el limbo «e incorporar otras nuevas» sin restricción alguna. De esta forma, desde la RAE entienden que se podrá «evitar la creencia por parte de algunas personas de que solo las que están en el diccionario son auténticas palabras del español y todas las demás son palabras condenadas a las tinieblas exteriores».

Pero al margen de la apuesta por el formato digital, el próximo Diccionario de la Lengua Española está «llamado a hacer historia» por otra cuestión, como es el «profundo carácter panhispánico» con el que se ha planteado. El español, según Villanueva, es una lengua que «nació aquí», pero que tras siglos de historia y evolución permanente debe ser entendida y tutelada como una «lengua abierta y cosmopolita». De ahí que en esta ocasión no sea la RAE la encargada de su redacción. Al menos no en solitario. Ese es de hecho el motivo que ha llevado a constituir una comisión interacadémica, en la que están -y han de estar- representados los intereses y experiencias de todos los lugares en los que el español es una lengua viva, que no son pocos. De hecho, España no es sino una pequeña parte de todo el territorio hispanohablante, que cuenta ahora mismo con más de 500 millones de efectivos.

En este sentido, el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua (Asale), Francisco Javier Pérez, quiso destacar la «importancia» y trascendencia del cambio de criterio. A su juicio, se trata de una «profunda transformación» implementada con el objetivo de «reflejar la vastedad y riqueza» de una lengua como el español, que a pesar de haber recorrido diferentes caminos históricos en los distintos territorios en los que se utiliza, permite la comunicación y «entendimiento» de millones de personas.

Ahora, una vez clarificados los criterios sobre los que se pretende sustentar la próxima edición del Diccionario, toca ponerse a trabajar. Para ello, la Comisión Interacadémica cuenta con un documento redactado durante los dos últimos años, una suerte de borrador inicial sobre el que debatir durante tres días. De momento, Villanueva no se atreve a aventurar fechas, si bien, ayer aseguró que «la planta del diccionario» saldrá del Palacio de la Isla. A partir de ahí, comenzará la redacción material del mismo, algo que podría prolongarse durante varios meses vistas las numerosas aportaciones con las que han llegado bajo el brazo los representantes de las diferentes academias convocados.

A este respecto, el propio Villanueva reconoce que esta forma de trabajar implica un mayor esfuerzo, pero que no es nueva. De hecho, la última revisión de la gramática ya se redactó con un perfil panhispánico, lo que aporta cierta experiencia de cara a la ejecución de esta empresa.

Una empresa que, por cierto, cuenta con el apoyo total y absoluto de la Junta de Castilla y León, para quien el español es una «prioridad». Y «lo seguirá siendo», asegura la directora general de Políticas Culturales del Gobierno autonómico, Mar Sancho, que ayer quiso poner en valor el hecho de que el primer Diccionario de la era de la información comience su andadura en Burgos y, por ende, en Castilla y León.