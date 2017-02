«No es sano que este país esté lleno de tumbas sin nombre»

Camarero, agitador cultural, autor de textos de encargo para compañías teatrales y, desde hace siete años, escritor a tiempo completo, Alexis Ravelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) ha publicado tres libros de relatos y varias novelas negras –con ‘La estrategia del pequinés’ consiguió el Premio Hammett– y ha construido en ‘Los milagros prohibidos’ (Siruela) una novela sobre la memoria histórica ambientada en la ‘Semana roja de La Palma’, uno de los episodios más desconocidos de la Guerra Civil con el que propone una reflexión sobre «la justicia y la injusticia». El 2 y el 4 de marzo presenta la novela a las 19:30 horas en las librerías Letras Corsarias, de Salamanca, e Intempestivo, de Segovia, respectivamente.

–¿Por qué una historia sobre la Guerra Civil?

–Leyendo algunos libros da la impresión de que en Canarias no ocurrió nada durante la Guerra Civil, y me llevé una tremenda sorpresa al conocer el caso de los alzados de la isla de La Palma, que en realidad fueron los primeros maquis del país: resistieron desde el 25 julio de 1936 hasta después de la guerra, pero la mayoría acabaron asesinados o detenidos y algunos pudieron huir. Una cosa que me indujo a tratar este tema fue preguntarme cómo afecta la guerra a los seres humanos que viven en una comunidad muy pequeña. Y me preguntaba en qué lugar hubiera estado yo. Sé dónde habría estado moralmente, pero no sé si hubiera tenido valor para lo que hicieron algunas personas. Así descubrí que estos resistentes eran mucho más heroicos de lo que yo pensaba.

–¿Qué pasó en la Semana Roja de La Palma?

–Al conocerse el alzamiento nacional, en una mañana se reunió una milicia de 3.000 hombres que consiguieron que la isla se mantuviera republicana sin disparar un tiro. Lograron un pacto social para mantener acuartelados al ejército y la Guardia Civil, y estuvieron así una semana en la creencia de que aquello era una ‘sanjurjada’ más. Y eso duró hasta el 25 de julio en que es enviado el cañonero ‘Canalejas’ con órdenes de bombardear la isla si no se rinde al bando nacional. Estos milicianos decidieron irse al monte para evitar una confrontación armada en la ciudad. En este contexto he trenzado la historia en la que se cuenta un triángulo amoroso entre tres personajes muy representativos de la sociedad de aquel momento.

–¿Es un libro sobre la memoria histórica?

–Es un libro de memoria, y como muchos de mis libros trata sobre la justicia y la injusticia. Lo he escrito contra el olvido pero también para pensar el presente, porque hay muchas desigualdades y situaciones que, pese a que el mundo ha cambiado y tenemos más tecnología y somos seres que reflexionan más sobre el humanismo y la ética, sin embargo hay situaciones que son paralelas a las que motivaron aquella barbarie.

–¿En qué aspectos actuales aprecia esos paralelismos?

–La Palma es un micromundo que refleja bien cómo era la ciudad en ese momento, con muchísimas desigualdades en una época en la que está cambiando la manera de pensar frente a una clase dirigente que se resiste a las transformaciones y es la que se va a apuntar a las primeras de cambio al golpe de Estado. En el seno de ese bando progresista y de izquierdas se dan muchas disensiones, enfrentamientos, canibalismo entre bandos... y todo eso va a impedir implementar un proyecto de futuro. Y no estamos demasiado lejanos de eso. Al final, quien paga los platos rotos es la parte menos privilegiada de la ciudadanía.

–¿Por qué rescatar la memoria histórica de la Guerra Civil?

–Porque no es sano no rescatarla. Uno no puede saber a dónde va si no sabe de dónde viene. Y en España hemos tenido un problemón con esto desde la época de Franco, cuando se propugna aquel espíritu de falsa reconciliación nacional que decía que hay que olvidar. Ese discurso me recuerda sospechosamente al de muchos sectores de ahora. No es sano que este país esté lleno de tumbas sin nombre, que no se conozca o se ignore la actuación y los nombres de los verdugos –estén vivos o muertos–, y no es cuestión de revanchismo, sino de tener una sociedad saludable que sabe lo que ocurrió y no quiere volver a repetirlo. La ley de amnistía general se convirtió al final en ley de amnesia general y eso es enfermizo.

–Asistió a talleres literarios impartidos por Mario Merlino, Augusto Monterroso y Alfredo Bryce Echenique ¿qué aprendió?

–Que por muchas teorías y análisis que utilicemos, al final esto de escribir es una tarea de ensayo y error, tristemente. No existe ningún método que podamos llamar correcto, sino técnicas y estrategias diferentes en función de la historia que haya que contar. Y que una de las mejores maneras de aprender a escribir es haber leído. Me da miedo ver a aspirantes a escritores –algunos con cierto éxito– que no han leído. Me da miedo por cómo puede ser el futuro de nuestro panorama literario. Ahí aprendí eso y que, como decía Hemingway, el objeto más importante de la oficina del escritor es la papelera.