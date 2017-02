Razones por las que los japoneses viven más de 100 años

Hidekichi Miyazaki es plusmarquista de los 100 metros lisos en su categoría y en lanzamiento de peso; Mieko Nagaoka, nadadora con 25 récords mundiales y 28 nacionales; a Shigeaki Hinohara se le conoce como el doctor más famoso de su país, además de ser el más ocupado; y Tsuneko Sasamoto, es fotoperiodista. Todos ellos tiene son japoneses y ya han soplado más de cien velas en sus últimos cumpleaños. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Japón es el país que posee la esperanza de vida más elevada del mundo, de esta forma bate el récord mundial de centenarios registrados: 65.692. Por ello su cultura, su alimentación o su forma de vida suscita mucho interés con el fin de encontrar el secreto de la eternidad.

La autora Junko Takehashi, junto con la editorial Planeta, acaba de publicar el libro ‘El método japonés para vivir 100 años’ para resolver algunas de esas dudas sobre la cultura japonesa que les permite vivir durante cien años y, lo que es más complicado, vivirlos feliz. Porque «si uno no es feliz, vivir mucho tiempo solo será una tortura».

Las claves Alimentación: Masticar bien y no llenar el estómago Ejercicio: Físico y mental a diario Personalidad: Optimista, extrovertida y honesta Profesión: Lo que te haga feliz A la muerte: No temerla

El primer aspecto que siempre se mira cuando se habla de conseguir una buena salud es el tipo de alimentación. Pero la de los japoneses se trata de una dieta casi perfecta, pues esta tiene una alto consumo en sal. Verduras variadas, proteínas de origen vegetal, pescado, pocas grasas y algas, son alguno de los alientos que conforman dicha dieta, aunque hay tantas distintas como número de japoneses. La realidad es que no existen una serie de alimentos mágicos, sino la manera de comerlos, masticando bien, haciendo tres comidas al día y sin llenar del todo el estómago, como proclama un antiguo precepto japonés: ‘hara hachi bun me’, que literalmente quiere decir ‘un ochenta por ciento del estómago’, y que significa que para gozar de buena salud hay que dejar de comer antes de que el estómago esté lleno.

Además, una buena dieta se ha de acompañar de ejercicio. Por ello los japoneses incluyen en su rutina diaria la calistenia, un sistema de ejercicios físicos con tu propio peso corporal. Aunque cualquier tipo de actividad en movimiento es válida. Pero no se olvidan de los ejercicios mentales que son igual o más importantes que los anteriores, leer el periódico, hacer cuadernos de entrenamiento mental o coordinar la ropa con los accesorio, como hace Tsuneko Sasamoto (101 años), que asegura «no he hecho nada especial, solo he vivido la vida. Cuando me di cuenta, había cumplido cien años. También yo me he sorprendido».

El doctor Shigeaki Hinohara durante una reunión del consejo asesor del BCC, en Tokio / Koldo Dominguez

A pesar de todo, los japoneses tampoco se salvan de las enfermedades, y para combatirlas usan su el espíritu de no rendirse nunca, un valor esencial en su salud. Esto está muy ligado a una personalidad optimista, abierta a nuevas experiencias y honesta que les convierte en personas luchadoras. Y es que tener más de 100 años supone haber sobrevivido a guerras, desastre en todo el mundo, al hambre o las bombas, algo a lo que hacen frente con sentido del humor y la solidaridad. Tei Hidaka (111 años) subraya que «Es muy importante ayudarse mutuamente. Quiero transmitir este mensaje a las generaciones posteriores: amos con amor se paga».

Puede que el haber visto la muerte tan de cerca sea lo que les haga no pensar en ella o puede que el estar muy ocupados les quite tiempo para ello, así lo asegura Masako Murase (104 años) «Ahora estoy muy ocupada con la vida diaria y no tengo tiempo para pensar en el tema». Mantenerse activos laboralmente es otro de los secretos de los centenarios de Japón, muchos de ellos trabajaron hasta los 90 años y los que no, continúan con su rutina laboral. Piensan que si pasión la conviertes en tu profesión vivirás más años. Vivirás más feliz.

La felicidad es otra de las claves para entender su longevidad. Pero una felicidad que no depende del estado físico ni mental, sino que se basa en «la importancia a la continuidad de los antepasados a través de sus hijos y a considerar la persona misma como una parte de la naturaleza», según explica el doctor Hirose. Posiblemente sean los años de experincia lo que les cambia la manera de pensar.