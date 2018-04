Zona Gamer 'Ni No Kuni II': conexión entre mundos La esperada secuela de ‘Ni No Kuni’, uno de los juegos de rol japonés que más sorprendieron en la pasada regional, llega con el objetivo de amplificar público con savia nueva para el género EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 1 abril 2018, 19:27

Fue un lanzamiento en cierto modo silencioso, uno de esos que no protagonizan demasiados titulares pero sí que tiene a crítica y público al loro. El tema apuntaba maneras por quién estaba detrás del proyecto de título ‘Ni No Kuni’, dos nombres propios cuya mera implicación ya despierta interés. Por un lado, LEVEL-5, estudio de desarrollo de videojuegos afincado en Fukuoka, Japón, que puede presumir de cartera de proyectos. Entre sus obras se encuentran grandes marcas como ‘Dragon Quest VIII’, la saga de ‘El profesor Layton’, ‘Inazuma Eleven’ o ‘Yo-Kai Watch’. Por el otro, el reputado estudio de animación Gihbli, responsable de películas de la talla de ‘Mi vecino Totoro’, ‘La princesa Mononoke’ o ‘El viaje de Chihiro’, entre otras muchas. Su colaboración dio lugar a uno de los juegos de rol más queridos de aquella generación, el cual se fraguó una legión de fans que esperaban con ganas la secuela, por fin a la venta.

El lanzamiento de ‘Ni No Kuni II: El renacer de un reino’ se ha hecho esperar, ya que la primera entrega se lanzó en 2011. Nada menos que siete años después y con algún retraso de última hora para pulir el resultado ve la luz una secuela que tiene un claro objetivo: ampliar su base de aficionados y, de paso, ofrecer un soplo de aire fresco al rol japonés (o JRPG, como se conoce en el sector). Pero primero, el contexto. En ‘Ni No Kuni II’ los desarrolladores vuelven a apostar por esa conexión entre mundos, uno de fantasía y uno, digamos, basado en el real. Esta es la base del argumento, que arranca con una ciudad contemporánea devastada por una suerte de ojiva nuclear. En medio del desastre se encuentra uno de los protagonistas del juego, Roland, quien es mágicamente transportado a un lugar de ensueño.

Allí conocerá a Evan, un niño con orejas de gato y rey de la ciudad de Cascabel. Sin tiempo para que ambos salgan de su asombro, deberán colaborar para salir airosos del golpe de estado que está sufriendo el reino, y es que los ratócratas (una raza de ratas antropomórficas ávidas de poder) buscan hacerse con el control. Así comienza una trama que vuelve a estar plagada de personajes de fantasía, criaturas de todo tipo y entornos de ensueño, ingredientes clave de ‘Ni No Kuni’ que vuelven a destacar sobremanera en esta secuela.

Con el objetivo de fundar su propio reino tanto Roland como Evan deberán colaborar en todo un periplo plagado de tareas y misiones por hacer, y es el jugador el encargado de ayudarles. Cabe señalar que el punto misterioso con el que empieza el juego no consigue mantenerse al mismo ritmo a lo largo de la aventura y esta pierde fuelle desde el punto de vista argumental. Si bien la premisa de recuperar y fundar un nuevo reino es prometedora, lo cierto es que se echa en falta una mayor profundización en los personajes.

Ahora bien, de lo que no cabe duda es de que ‘Ni No Kuni II’ se esfuerza, y mucho, en mantener entretenido al jugador continuamente, y lo consigue. La clave reside en la gran variedad de tareas por hacer que rompen con el sistema clásico de misiones y recados con los que avanzar en la trama. Evidentemente, en ‘Ni No Kuni II’ los usuarios también se encontrarán con misiones principales y secundarias, pero el juego explora otros elementos para refrescar la experiencia. En líneas generales, el rol japonés es bastante estático en ciertos aspectos y por ello es de agradecer la apuesta del equipo de LEVEL-5, que puede no gustar a los amantes de lo tradicional pero que en su conjunto funciona a la perfección.

Una de las novedades que mas destacan de esta secuela es el sistema de combate. En ‘Ni No Kuni II’ los responsables han apostado claramente por la fluidez y accesibilidad, optando por combates en tiempo real (en vez de por turnos, lo habitual en el género) que marca un ritmo más alto de juego. No faltan, eso sí, los elementos más roleros, como es la configuración de habilidades, armas y equipamiento de los diferentes personajes que se pueden controlar durante la aventura. Una decisión que podrá chocar a algunos jugadores pero que sigue la línea de ampliar el público, con unos enfrentamientos más dinámicos que en su anterior entrega.

Mención aparte merecen los denominados ‘fofis’, una suerte de espíritus elementales de lo más simpáticos que servirán de apoyo al grupo durante los combates. Algunos sirven para atacar, otros están más centrados en defender o, por ejemplo, en subir estadísticas tales como la vida. Figuras de apoyo que aportan un toque más estratégico y siempre es divertido reclutarlos y mejorarlos.

Otro de los puntos a destacar es la inclusión de un sistema de gestión del reino. Al fin y al cabo, es el objetivo de Roland y Evan desde el inicio del juego. De esta forma, lo que comienza con un simple castillo se irá ampliando a medida que el jugador progrese. Con la construcción de diferentes edificios como granjas, fraguas o talleres de magia; y la acumulación de cada vez ciudadanos, el reino poco a poco irá cobrando fuerza, lo que va de la mano con el progreso de los personajes en la trama principal, ya que permite desbloquear nuevo equipo, habilidades y demás aspectos. Habrá que investigar nuevas tecnologías, invertir bien los impuestos y mantener felices a los habitantes, y es que este añadido tiene más capas de profundidad de lo que pudiera parecer. Además, ligado a este llega otro elemento curioso de ‘Ni No Kuni II’, como son las batallas entre reinos, con una suerte de minijuego con el que se enfrentan diferentes escuadrones que el usuario deberá gestionar para vencer a las unidades enemigas.

Es evidente que sus responsables han querido innovar y probar nuevos elementos con esta secuela que busca mantener entretenido al jugador de principio a fin. El nuevo sistema de combate aporta una fluidez que destierra el aburrimiento y la gran variedad de modalidades, interconectadas entre sí y que en conjunto alimentan a la trama principal , hacen de ‘Ni No Kuni II’ el perfecto título para los más escépticos del género JRPG. El remate final es un apartado artístico y una técnica de animación sobresaliente, repleta de detalles preciosistas que ya se dejan ver en el propio mapa del mundo del juego, todo un lienzo. Cabe destacar que en esta ocasión no ha estado involucrado el estudio Ghibli pero el trazo seguido es el mismo y el estilo en su conjunto recuerda al de estos maestros japoneses.

Sobran ingredientes para confirmar una vez más que ‘Ni No Kuni’ es una marca que ha llegado para quedarse, dispuesta a triunfar en todo el globo y con una personalidad única. Los esfuerzos por refrescar el género con esta secuela funcionan a la perfección y pese a que hay algunos aspectos por pulir, como el guion del juego o una mayor definición de los personajes, lo cierto es que la espera ha merecido la pena.