Jesús Mosterín, el filósofo de la vida, muere a los 76 años
MIGUEL LORENCI Madrid Miércoles, 4 octubre 2017, 21:04

Como filósofo de la vida y de la biología solían presentar a Jesús Mosterín, el pensador analítico, ensayista y profesor comprometido con el bienestar animal fallecido este miércoles a los 76 años. Nacido en Bilbao en 1941, autor de una treintena de libros, fue investigador del CSIC y catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UAB. Al frente del proyecto Gran Simio en España entre sus libros más difundidos están 'Ciencia viva' y '¡Vivan los animales!'. Casado y padre de tres hijos, se definía como «liberal, ecologista y cosmopolita». Falleció en Barcelona a causa de un cáncer de pulmón diagnosticado hace dos años y del que dio cuenta por escrito.

Introductor en España de la filosofía analítica, corriente caracterizada por el estudio del lenguaje con la pretensión de resolver problemas filosóficos a través del análisis de los términos que intervienen en su formulación, también tuvo un papel esencial en el desarrollo de la lógica matemática y la filosofía de la ciencia en España.

Sostenía Mosterín que los animales «sienten y sufren», que son «felices o infelices», y denunció siempre que pudo cómo los humanos «los sometemos a unas condiciones de vida infernales contrarias a su naturaleza». «Infligimos a los animales un sufrimiento que es inmoral», aseguraba el autor.

En las antípodas de los animalistas extremos, Mosterín reivindicó el derecho de los animales a vivir como tales. «El de las aves a volar, los peces a nadar en el agua, las vacas a andar por el prado y pastar y el de los cerdos a hozar la tierra». Así se refería a esos «derechos elementales» de los animales que los humanos les negamos «por pura codicia, convirtiéndolos en máquinas grotescas de transformar grano en carne».

Colaborador temprano de Félix Rodríguez de la Fuente, además de en sus actividades académicas y docentes trabajó en varias editoriales, sobre todo en los grupos Salvat y Hachette. Catedrático de lógica, dedico a esta materia ensayos como 'Lógica de primer orden' y 'Teoría axiomática de conjuntos'. A la Historia de la Filosofía dedicó 'El pensamiento arcaico' y fue también autor de ensayos como 'La naturaleza humana', 'La cultura de la libertad', 'Lo mejor posible: racionalidad y acción humana', 'La cultura humana', 'Diccionario de Lógica' y 'Filosofía de la Ciencia', junto con Roberto Torretti.

Formado en España, Alemania y Estados Unidos, obtuvo la cátedra de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona. Desde1996 era Profesor de Investigación del Instituto de Filosofía del CSIC. Pertenecía al Center for Philosophy of Science de Pittsburgh y era miembro de la Academia Europea de Londres, del Institut International de Philosophie de París y de la International Academy of Philosophy of Science.