Javier Marías protagonista en el Hay Festival de Segovia

Javier Marías conversa con el catedrático de literatura española contemporánea y miembro de la RAE Alexis Grohmann El escritor ha comentado que las nuevas tecnologías suponen un duro golpe para la ficción porque ahora «todo se sabe y no hay averiguación ni dificultades»

Las dos últimas novelas del escritor y académico Javier Marías, entre las que se encuentra su reciente publicación Berta Isla, transcurren en diferentes periodos del pasado, algo que, según ha explicado, se debe a que «la gente de 2017 ha perdido complejidad y ha ganado superficialidad».

Así lo ha trasladado el autor madrileño esta tarde en uno de los eventos más concurridos del Hay Festival de Segovia, donde ha sostenido que «las nuevas tecnologías han supuesto un duro golpe para las ficciones» porque «ya todo se sabe, no hay averiguación ni dificultades y los dilemas morales tampoco no son los mismos».

A pesar de haber publicado quince obras en 57 países, Marías no se considera un «escritor profesional» porque no planea las novelas que va a escribir, ni tiene un compromiso periódico para crear y cuando publica una obra. «No tengo muchas historias llamando a mi puerta como les ocurre a otros escritores, a mi me cuesta salir de ellas», ha aseverado el escritor, hecho al que atribuye que solo haya escrito 15 en 45 años.

En cuanto a los temas más recurrentes de sus obras, ha destacado el secreto, la traición o el engaño, que elige porque le «preocupan» y le «inquietan», sin embargo, ha reconocido que nunca ha dado demasiada importancia este último porque considera que «la vida consiste en pequeños y grandes engaños».

Entre sus manías, ha señalado la de escribir a máquina, en lugar de hacerlo a ordenador, porque le gusta ver el texto sobre el papel y hacer las modificaciones mano, y aunque a veces tenga que reescribir varias veces una misma página «es una forma de una novela más propia»

Otra de los lemas que rigen su creación es el no modificar los acontecimientos que ya ha escrito con posterioridad porque aplica el mismo principio que regula la vida, donde «nunca se puede retroceder».