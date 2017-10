La imagen comprometida e innovadora de Ángel Marcos El fotógrafo Ángel Marcos, en la exposición que llevó al segoviano Palacio de Quintanar bajo el título de ‘La mar negra’. / A. Tanarro El fotógrafo medinense recibe el Premio Trayectoria Artística de la Diputación de Valladolid por «su proyección internacional y compromiso con la provincia» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 26 octubre 2017, 13:22

«Ya puedo estar en Nueva York o en Shangái que no me olvido de Valladolid». Como todo artista que se precie, mucho más si toca techo, su labor profesional está puesta en duda o bajo sospecha en mayor o menor medida. Su obra tiene defensores y también detractores, eso está fuera de toda duda. Pero lo que no tiene vuelta de hoja ni interpretación posible es el compromiso primero con su tierra y en segundo término con su profesión. Y en esa vertiente, Ángel Marcos (Medina de Campo, 1955) no esconde aristas ni conoce críticos.

El fotógrafo más internacional de este y el otro lado de la provincia es primero medinense, después vallisoletano y por último castellano y leonés, y después de llevar su cámara por medio mundo, ayer no cabía de orgullo por el reconocimiento concedido por la Diputación a su trayectoria. Premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid que se entregará previsiblemente el próximo mes de noviembre «por su importante y dilatada trayectoria artística en constante innovación y llevando el nombre de la provincia de Valladolid a los más relevantes eventos culturales internacionales», según recoge el fallo del jurado.

Una carrera que se ha desarrollado en gran medida más allá de nuestras fronteras pero que guarda un vínculo muy especial con la provincia. «Por edad he trabajado bastante, y hay muchos trabajos que me han situado en el mapa del arte, pero si tuviera que quedarme con algo», asegura sin titubear, «me quedo con el proyecto que hice en los barrios de Las Tudas y La Mota (Medina del Campo) que llevé a la 55ª Bienal de Venecia».

Profeta en su tierra, «una tierra áspera y austera que no acostumbra a ser especialmente cariñoso con los suyos» –reconoce Marcos–, recibió sin embargo la noticia como «una sobredosis de cariño».

«Sabemos que en tu propia tierra siempre hay goteras que arreglar, y en mi caso trato de mantener cierta coherencia en lo que hago», señaló, defendiendo y definiendo su fotografía como «plástica, crítica, contemporánea y comprometida» con su tiempo pero también con su tierra.

Vinculado siempre al mundo de la fotografía, Marcos llevó a cabo su primera exposición individual en la Galería Siena de Valladolid en 1982, si bien se dedica de manera profesional a la fotografía artística desde 1992, año en el que realiza su trabajo fotográfico ‘Un viaje por el Teatro Calderón’, llevado a cabo antes de la reforma integral del principal escenario vallisoletano.

Miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, en su obra destaca su carácter escenográfico, eliminando siempre lo que considera anecdótico, y convirtiendo el paisaje, natural o urbano, en una constante.

De hecho, el paisaje es el protagonista principal de su obra, que suele estar ligada a la idea del viaje y al diálogo con el territorio recorrido.

Dice de sí mismo: «yo no hago fotografía documental, no hago reportaje; mi intención se centra en la constante oferta de pensamientos a través de las imágenes, ofrecer emociones no necesariamente regladas». Decenas de exposiciones y publicaciones jalonan su trayectoria, destacando proyectos como ‘Alrededor del sueño’, en el que muestra su visión de ciudades como Nueva York o Ciudad del Vaticano, o países como Cuba, ‘La mirada oculta’ o ‘Un coup de dès’.

Su obra está presente en colecciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Tishman Speyer Rockefeller Center Foundation de Nueva York, el IVAM, la Maison Européene de la Photographie de París, la Colección Luciano Benetton de Treviso, la Margulies Collection de Miami, el Naples Museum of Art de Florida, la Colección Amigos de ARCO o la Colección Arte Contemporáneo Español.

Recorrido del premio

El premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid se creó en 2006 y tiene por objeto distinguir y resaltar el trabajo de aquellas personas, grupos e instituciones vinculadas a la provincia cuya labor u obra de creación artística haya contribuido a enriquecer y ensanchar el Patrimonio Cultural de la provincia. Asimismo busca reconocer los méritos de las personas naturales de la provincia o con estrecha vinculación a ella que hayan contribuido al desarrollo artístico o literario universal en el marco de las Bellas Artes y la Literatura.

La Diputación de Valladolid ha concedido este premio en anteriores ediciones a Ana Jiménez (2006), Pedro Zuloaga (2007), Félix Cuadrado Lomas (2008), Godofredo Garabito Gregorio (2010), Roberto Domínguez (2011), la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción (2013) y el grupo Candeal (2015).