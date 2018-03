Cuando el fondo de armario se convirtió en 'must' En 'Palabras y palabros' defendemos los términos imprescindibles o infaltables para sustituir al anglicismo EL NORTE Valladolid Viernes, 30 marzo 2018, 21:40

Es muy habitual, desde hace tiempo, el uso de palabras en inglés o en francés en el ámbito de la moda, como 'must have', un término que se refiere a los imprescindibles o infaltables, las prendas o los accesorios que deben tenerse para ir a la moda. El término 'must' es un acortamiento de la expresión anglosajona 'Must Have It' (debes tenerlo), acuñado por la prensa especializada en moda para señalar las piezas o elementos que se convierten en un distintivo de la temporada.

Pero también lo que es necesario conocer. En una ciudad, el 'must' puede ser un edificio; o poseer un reloj de determinada marca; o una televisión o un equipo de música de unas características determinadas, o incluso un espectáculo que nadie debe perderse.

Con esta expresión, que significa 'debes tener', se hace referencia a aquellas prendas que son imprescindibles en todo armario. Lo que antes se solían llamar básicos de temporada y que constituían el fondo de armario, ahora son 'must have'.

‘Imprescidible’ quizás sea el término español que más se ajuste a las connotaciones de urgencia e irrenunciabilidad que supone un 'must' de temporada'