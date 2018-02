La problemática social marcará la próxima edición del festival de cine de Medina del Campo

La temática social será uno de los pilares que sustente la 31 edición de la Semana de Cine de Medina del Campo, que se desarrollará del 9 al 17 de marzo. La sección 'Retos del siglo XXI' será uno de los elementos identitarios de este festival «permeable a la sociedad» pendiente de «los asuntos y problemas del momento», según expresó su director, Emiliano Allende.

Este martes tuvo lugar en Madrid la presentación de la programación de la Semana de Cine de Medina del Campo ante más de un centenar de asistentes al Palacio Longoria, sede de la Sociedad General de Autores (SGAE), en Madrid.

«Abarcamos desde la marea humana de todos estos millares de personas que deambulan por el mundo con un futuro muy incierto, y hablamos de la igualdad y la diversidad sexual» avanzó Allende, que se detuvo en el carácter femenino de este siglo XXI que «será el siglo de la mujer».

El actor Andrés Gertrúdix durante la presentación. / Fran Jiménez

«Tenemos unas señas de identidad muy marcadas» señaló el director del festival, por lo que se trata de seguir «esas huellas». Una fórmula que les ha llevado a mantener el nivel de esta cita que afronta su cuarta década de vida. «Mantener el nivel es el reto del festival, no podemos defraudarnos a nosotros mismos, y no defraudarnos a nosotros es no defraudar a la sociedad. Es la fórmula», profundizó Allende, que presentó esta cita cultural que presta especial atención a un formato en auge, el cortometraje.

Cien cortos a competición

Tanto es así que la 31 Semana de Cine de Medina ha recibido 2.673 propuestas para formar parte de los certámenes nacional, internacional y de videoclips, para los que se han seleccionado, respectivamente, 31, 15 y 16 trabajos, además de los 17 que integrarán la sección paralela La Otra Mirada, los 9 que optaran al Roel de Castilla y León y los 8 que compiten en Fantasmedina.

Veinte de los 31 trabajos que integran el 26º Certamen Nacional de Cortometrajes se estrenan en Medina. Veinticuatro optan al Roel de Oro, cuatro al premio al mejor documental y tres al reservado para cintas de animación.

Allende aseguró que este festival se ha convertido en un «oasis donde el cine independiente arropa al cortometraje, formato en el que este festival se presenta como uno de los más reconocidos». Y es que el cortometraje «sigue ganando prestigio» en el ámbito de la innovación y la producción joven.

«El cortometraje español se ha ganado un respeto y ha pasado a ser considerado como el medio natural de comienzo de la carrera de los futuros directores, un campo de experimentación como nuevas formas de expresión» reconoció. De hecho, afirmó que en este momento «el cine independiente se ha refugiado en los festivales y se han convertido en el único lugar donde ese cine se hace visible».

La presentación contó con la participación de Andrés Gertrúdix, galardonado como actor del siglo XXI y quien confesó que, a pesar de este título, él conoció Medina «en el siglo XX» con un cortometraje de Achero Mañas, antes incluso de rodar 'El Bola'.

Para el actor, este festival «significa la oportunidad de dar a conocer nuestro cine y de formar a generaciones en una industria y un oficio, y darles la oportunidad de que conozcan cómo se realizan las películas. Es lo más importante, cómo repercute el festival en la gente».

La diputada de Cultura de la Diputación de Valladolid mostró su apoyo al festival con una contundente afirmación: «allí donde haya cultura estará la Diputación de Valladolid». La alcaldesa de Medina del Campo, por su parte, valoró «la calidad» con la que cada año se ejecuta el programa de este festival. En total se proyectarán 150 trabajos, 125 cortometrajes y 25 largos.

Calidad

Este año el festival reconoce con el Roel de Honor a Gonzalo Suárez. El director de películas como Epílogo, El detective y la muerte y Oviedo Express, y Premio Nacional de Cinematografía, recibirá la máxima distinción de la Semana, por su contribución al cine español.

El reconocimiento al Director del Siglo XXI será en esta edición compartido por Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga y Jon Garaño, de la productora cinematográfica vasca Moriarti. Sus colaboraciones en guiones y dirección conjuntas han dado como fruto algunas de las películas más destacadas en los últimos años: Loreak y la reciente Handia, nominada a trece goyas y merecedora de diez en los últimos Premios de la Academia, que se proyectará en Medina.

Entre los largometrajes destaca la sección La Muestra de Cine Español, con la proyección de la exitosa Handia, de los Directores del Siglo XXI, Jon Garaño y Aitor Arregi, o Morir, de Fernando Franco, protagonizada por el Actor del Siglo XXI, Andrés Gertrúdix. Además estará El autor, de Manuel Martín Cuenca, y Verano 1993, de Carla Simón.

Programación paralela

Al margen de la exhibición de cortometrajes y largometrajes, la 31ª Semana de Cine de Medina propone una programación paralela integrada por conciertos, exposiciones, encuentros profesionales o un taller para niños. En esta oferta destaca una clase magistral que impartirá el cineasta italiano Mario Brenta, o las exposiciones 'Identidad y simulacro. Los rostros de David Bowie' y '31 años de cine”', con fotografías de Francisco Jiménez. Además, no faltarán las habituales Conversaciones del Balneario, ni la asamblea de la Asociación de Festivales de Cine de Castilla y León.

Rodajes en plena calle, con los participantes en la 13ª Maratón EIMA Medina Plató de Cine y conciertos en diversos en locales de la localidad forman parte también de las actividades que acompañan a estos intensos nueve días de cine.