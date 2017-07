Convocadas las bases del I Premio de Poesía Ciudad de Valladolid Ruth Bernardo, Manuel González, Manuel Jiménez y Ana María Losa, miembros de la Asociación Cultural Pergamino. / El Norte La Asociación Cultural Pergamino cumple en su primer año el objetivo de acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Viernes, 21 julio 2017, 12:27

No son fáciles los principios, más en tiempos de trincheras como los que vivimos, y sin embargo el primer año del proyecto Cultura 2017, auspiciado por el colectivo Pergamino, no ha podido ser más productivo. Un bautismo que no solo ha puesto en el mapa el ciclo de poesía Ciudad de Valladolid sino que ha venido a revitalizar el panorama cultural con la puesta en marcha de un buen número de talleres y actividades. La guinda la pone ahora la convocatoria del I Premio Internacional de Poesía Ciudad de Valladolid, cuya inscripción se abre a obras inéditas de entre 400 y 500 versos con temática libre que se presenten antes del 15 de octubre. Los finalistas se harán públicos el 25 de noviembre, y la obra ganadora el 15 de diciembre, siendo el premio la edición de la misma en la editorial Renacimiento, entregándose 25 ejemplares del mismo al ganador, quien se compromete a recibirlo personalmente en el mes de marzo del 2018, en uno de los actos programados del II Ciclo de Poesía Ciudad de Valladolid. «En este primer año pretendíamos empezar por llevar la poesía a un público poco adoctrinado y a lugares poco ilustrados, y lo hemos conseguido con creces», explica Manuel González, uno de los miembros de Pergamino y responsable de posicionar el ciclo de poesía en lugar destacado a nivel nacional y de acercar el verso, haciendo partícipe a todo tipo de públicos. «No solo hemos llenado las salas, además tenemos ya casi 200 autores que quieren venir el próximo año», añade sobre una iniciativa para la que han contado con la colaboración del colectivo PerVersos a través del espacio micro abierto.

En el primer año han desfilado por el ciclo nombres de peso como Antonio Gamoneda, Karmelo Iribarren, Fermín Herrero, Antonio Manilla o Raquel Lanseros, entre otros, y para el próximo curso ya están confirmada la presencia de Luis García Montero, Erri de Luca, Víctor Manuel o Ángeles Mora. Ya con la experiencia del primer año en la mochila, la Asociación Cultural Pergamino se ha marcado como objetivo extender sus redes a los centros cívicos de los barrios para ampliar su presencia y continuar creando sinergias con otros colectivos de la ciudad.