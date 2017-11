Colectivos de artistas y oposición critican la «deriva» del Patio Herreriano Visitantes en la exposición 'Realistas', en el Patio Herreriano. / Henar Sastre La concejala Ana Redondo asegura que la plaza de director se convocará cuando se unifique la Fundación Municipal de Cultura JESÚS BOMBÍN Valladolid Martes, 31 octubre 2017, 11:27

«Perplejidad». Es la sensación que expresa Miriam Anllo, presidenta territorial en Castilla y León del Instituto de Arte Contemporáneo, por la falta de «proyecto y de rumbo» del Museo Patio Herreriano, cuya directora, Cristina Fontaneda, fue destituida a comienzos de octubre del año pasado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, lo que mantiene la pinacoteca en manos de una comisión gestora a la espera de sacar a concurso la plaza de dirección.

En una carta remitida al alcalde de Valladolid, Anllo recuerda que en una moción de Sí se Puede validada por el pleno en junio de 2016 se aprobaron cinco acuerdos: sacar a concurso la dirección del museo, crear un grupo de trabajo sobre objetivos y perspectivas del centro, habilitar un espacio para artistas emergentes, abrir al público la biblioteca y negociar con la Junta una aportación económica. «Con dichos acuerdos hay una falta total de compromiso», reprocha.

El Instituto de Arte Contemporáneo agrupa a quinientos artistas, galeristas, críticos de arte y directores de museos (23 de ellos de Castilla y León) y una de las razones que ha llevado a reprobar la «falta de cumplimiento» de esa moción es el clima de complacencia del equipo de Gobierno sobre cómo está funcionando el Patio Herreriano. «Según expuso el alcalde recientemente, todo está funcionando muy bien y no hay ninguna prisa por sacar a concurso la plaza de dirección», abunda Miriam Anllo.

El fotógrafo medinense Ángel Marcos, impulsor junto a otros creadores de un manifiesto en el que se pedía la convocatoria de la plaza de director en base al reglamento de buenas prácticas y que las candidaturas sean evaluadas por un tribunal profesional e indepediente, se suma también al reproche de que «no se está cumpliendo lo prometido» y se muestra crítico con la «deriva» de la pinacoteca: «Al no haber director hay una falta de coherencia en la programación, que no corresponde a la lógica conceptual ni pragmática de un museo, son exposiciones que prácticamente vienen de otros circuitos y se programan igual que en las salas muncipales, cuando el concepto es diferente».

Los grupos municipales del Partido Popular, Ciudadanos y Sí se Puede critican que haya pasado más de un año sin que se haya aplicado la moción aprobada y censuran la «falta de rumbo» del museo. Mercedes Cantalapiedra, del Partido Popular, lamenta que el Herreriano se haya convertido en «una sala más de exposiciones de la Fundación Municipal de Cultura, no se pone en valor la colección que atesora».

Desde Ciudadanos, Pilar Vicente echa en cara al equipo de Gobierno que se encuentre «muy cómodo sin que haya un director al frente, cuando debería buscarse ya una personalidad de referencia, una cara visible de cara al exterior».

Gloria Reguero, de Sí se Puede, comprende el «hartazgo» de los colectivos de artistas. «Presentaron una propuesta de bases para la convocatoria de la plaza de dirección en junio, que es lo que se les había pedido, y ni se les ha contestado siquiera. No nos gusta lo que se está haciendo con el Patio Herreriano. El plan director dice que las muestras temporales ocuparán como mucho un 30% del espacio expositivo, el otro 70% debe ser para la colección y eso no se cumple; falla lo básico, un proyecto y una dirección».

Más condescendiente se muestra Rosalba Fronteriz, de Valladolid Toma la Palabra, formación que comparte gobierno con el PSOE. «Es muy importante sacar a concurso la dirección, pero también es cierto que la Fundación se halla inmersa en una fase de unificación que hay que concluir para que cuando alguien se presente a esa plaza sepa qué se va a encontrar; todo lo que se aprobó en el pleno se llevará a cabo, aunque quizás no se está haciendo con la celeridad deseada porque el momento es complejo», zanjó.

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, atribuyó las críticas del Instituto de Arte Contemporáneo al «absoluto desconocimiento de la situación y del proceso de unificación de todas las fundaciones municipales en la Fundación Municipal de Cultura; me he reunido con ellos hasta tres veces y les he asegurado que el compromiso del pleno se va a cumplir».

Deploró que los colectivos de artistas «minusvaloren los casi 70.000 visitantes que este año han acudido al museo, un récord» y que «sobre todo se preocupen por la plaza de la dirección». Señaló también que la sala 0 ya está dedicada a artistas emergentes, y que la apertura de la biblioteca se encuentra pendiente de hacer un inventario de sus fondos y de contratar personal que los atienda. «¿Por qué a la directora anterior nunca le pidieron explicaciones? es sorprendente», clamó. Por último, anunció que el jueves los grupos debatirán la extinción de la Fundación Patio Herreriano con vistas a su integración en la estructura de la Fundación Municipal de Cultura,un proceso que se extenderá al Museo de la Ciencia, la Seminci y el Teatro Calderón. «Me he encontrado una estructura disfuncional y si queremos mantener y ampliar lo que hay, es preciso reorganizar la Fundación. Lo único que pido – concluyó–es un voto de confianza».