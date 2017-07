La colección de Alicia Koplowitz brilla en el Bellas Artes de Bilbao Dos mujeres observan 'Maja y celestina al balcón', de Goya. / Javier Zorrilla (Efe) Noventa obras de Goya, Van Gogh, Picasso, Modigliani, Zurbaran, Rothko y otros podrán verse en la pinacoteca desde el viernes IÑAKI ESTEBAN Bilbao Miércoles, 26 julio 2017, 21:51

Noventa obras de Goya, Van Gogh, Picasso, Modigliani, Zurbaran, Rothko y Kiefer, entre otros, se expondrán en el Museo de Bellas Artes desde el viernes dentro de la muestra 'Colección Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital'. El conjunto de pinturas y esculturas, que se ha presentado hoy a los medios, es inédito en España y hasta el 10 de julio ha podido verse, en una versión reducida de 53 obras, en el Museo Jacquemart-André de París. Es la primera exposición de Miguel Zugaza en su segunda etapa como director del Bellas Artes y una muestra de peso y atractivo para el verano artístico bilbaíno.

«Coleccionar obras de arte es para mí un hecho iniciático, un camino que comenzó cuando tenía 17 años, que me ha servido de escudo frente a diferentes vicisitudes de la vida, en el que he aprendido a explorar vías íntimas que me eran desconocidas», confiesa Koplowitz. Después de terminar el bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, empezó a estudiar Bellas Artes en la Complutense. Huérfana desde los 16 años y heredera con su hermana Esther de la empresa de construcción de su familia, se casó pronto con Alberto Cortina e interrumpió su carrera universitaria. Pero siguió coleccionando arte de gran valor.

Ganas de compartir

La muestra cuenta con el atractivo de la calidad de las obras y de la popularidad de la coleccionista, que en París mostró por primera vez sus fondos al público. Bilbao será su segunda y, de momento, última parada, y primer escenario en el territorio español.

Impresiona la lista de obras. Además de Zurbarán, entre los maestros de la escuela española de los siglos XVI y XVII destacan Pantoja de la Cruz, el Divino Morales y Arellano. Goya y Luis Paret, ambos presentes en los fondos del museo, también están incluidos en la 'Colección Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital', la empresa de inversiones que dirige la expropietaria de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

El arte clásico italiano está representado, entre otros, por Canaletto y Tiepolo. Del XIX español se muestra obra de Raimundo de Madrazo. Realizados a finales del mismo siglo, los cuadros de Van Gogh, Gauguin y Toulouse-Lautrec acercan el posimpresionismo a la capital vizcaína. Ya en el siglo XX sobresalen las obras de Juan Gris, Antonio López, Millares, Tàpies y Barceló dentro del arte español. En el panorama internacional, Mondrian, Modigliani, Schiele, Van Dongen, Willem de Kooning, Mark Rothko, Cy Twombly, Lucian Freud, Lucio Fontana y Anselm Kiefer abarcan el periodo de las vanguardias clásicas y el arte desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las esculturas de Gargallo, Julio González, Miró, Calder, David Smith, Giacometti, Louise Bourgeois y Donald Judd completan una exposición que a priori tiene gancho para atraer a un gran número de visitantes.

La intención de mostrar al público los tesoros de la colección Koplowitz surgió el año pasado en la feria TEFAF de la ciudad holandesa de Maastricht, reunión de coleccionistas de gran poder adquisitivo que suelen acudir en aviones privados y a los que se agasaja en los pasillos con ostras y champán. Se aproximó a la empresaria Pierre Curie, conservador del Jacquemart-André. «Si se lo hubiera planteado hace un par de años, seguro que me habría dicho que no. Pero, en un momento determinado, todos los coleccionistas sienten ganas de mostrar sus fondos y de compartirlos», reveló el experto francés en la inauguración de la muestra en París.